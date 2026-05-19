ICE no podrá realizar arrestos en cortes migratorias de Nueva York

Un agente de ICE participa de un operativo migratorio en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal bloqueó el lunes la mayoría de los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en y alrededor de tres tribunales de inmigración en Manhattan, en una decisión que representa un duro golpe a una práctica implementada durante la administración del presidente Donald Trump.

El juez federal P. Kevin Castel determinó que los agentes migratorios no podrán continuar realizando detenciones rutinarias de inmigrantes que acuden a sus audiencias judiciales en las cortes de inmigración de Nueva York.

La medida busca garantizar que las personas puedan asistir a procesos de deportación y solicitudes de asilo sin temor a ser arrestadas al presentarse ante un juez.

Durante los últimos meses, las detenciones provocaron escenas de tensión dentro de los tribunales, donde inmigrantes eran arrestados por agentes federales frente a familiares y abogados.

Intereses en juego

En su decisión escrita, Castel reconoció que existe "un fuerte interés gubernamental" en hacer cumplir las leyes migratorias, pero sostuvo que también hay un interés importante en proteger el acceso seguro a los procesos judiciales migratorios.

El fallo permite que agentes federales continúen realizando arrestos fuera de los tribunales y también dentro de estos edificios en casos que involucren amenazas graves a la seguridad pública.

La orden judicial aplica específicamente a las cortes de inmigración ubicadas en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, en Manhattan, y no tiene alcance nacional.

El juez también señaló que abogados del gobierno modificaron recientemente su postura legal, argumentando que las políticas de arrestos impulsadas en 2025 bajo la administración Trump no aplicaban directamente a las cortes de inmigración.

La decisión surge tras una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Make the Road NY y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Amy Belsher, directora de litigios de derechos de inmigrantes de la NYCLU, calificó el fallo como "una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procesos migratorios".

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre la decisión judicial.