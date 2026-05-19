Asistentes al Mundial FIFA 2026 podrán solicitar citas prioritarias para visas de paseo

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este martes que las personas que hayan comprado boletos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrían ser elegibles para solicitar una cita prioritaria de visa a través del sistema FIFA PASS, habilitado para facilitar entrevistas consulares antes del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio de 2026.

La sede diplomática exhortó a los fanáticos que planean viajar al evento a iniciar cuanto antes el proceso de solicitud de visa, advirtiendo que queda poco tiempo para asegurar una cita antes del campeonato.

Según explicó la embajada, el sistema FIFA PASS permitirá a quienes adquirieron entradas oficiales directamente con FIFA y se registraron en la plataforma acceder a entrevistas prioritarias para visas.

La embajada recomendó a los interesados revisar los requisitos y seguir las instrucciones disponibles en los enlaces oficiales para programar sus citas a tiempo.

Asimismo, recordó que todos los solicitantes deberán someterse a una evaluación consular y demostrar que califican para una visa de turista B1/B2 de Estados Unidos.

"El Departamento de Estado está comprometido con proteger nuestra nación y a todos los equipos y fanáticos que participarán en los eventos de la Copa Mundial FIFA mediante los más altos estándares de seguridad nacional y seguridad pública a través del proceso de visas", indicó la embajada en un comunicado.

Requisitos para ingresar a Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses recordaron que todos los visitantes internacionales deben poseer un pasaporte válido por al menos seis meses después del período previsto de estadía en Estados Unidos, salvo ciudadanos de países exentos de ese requisito.

La embajada explicó además que ciudadanos de Canadá y Bermudas no necesitan autorización adicional para ingresar como turistas, mientras que viajeros de los 42 países incluidos en el Programa de Exención de Visa pueden solicitar autorización electrónica mediante el sistema ESTA.

En el caso de fanáticos provenientes de países que no forman parte de ese programa, deberán contar con una visa de visitante válida para asistir a los partidos del Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y se espera que reúna a millones de aficionados de todo el mundo.