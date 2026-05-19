Menos mujeres solteras están dando a luz en Estados Unidos

El número de mujeres solteras que dieron a luz en Estados Unidos ha disminuido de manera significativa en la última década, según un informe actual de la Oficina del Censo en Estados Unidos, que además evidencia marcadas diferencias geográficas y socioeconómicas en el país.

De acuerdo con el estudio, alrededor de 1.2 millones de mujeres entre 15 y 50 años tuvieron un bebé en 2023 sin estar casadas, una reducción cercana al 15 % en comparación con 2011, cuando la cifra alcanzaba aproximadamente 1.5 millones.

En términos porcentuales, casi un tercio de las mujeres que dieron a luz en 2023 no estaban casadas. Ese año, el 30.9 % de los cuatro millones de mujeres que tuvieron un nacimiento reciente eran solteras, frente al 35.7 % registrado en 2011.

El descenso nacional se reflejó en la mayoría de los estados del país. En aquellos donde no hubo reducción, los números permanecieron estadísticamente estables.

Un fenómeno con fuerte diferencia regional

El informe muestra que el fenómeno varía considerablemente según la región. Ocho estados del sur —Alabama, Florida, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental— registraron niveles superiores al promedio nacional de nacimientos recientes de mujeres no casadas.

En contraste, estados del noreste, medio oeste y oeste del país presentaron cifras menores. Entre ellos se encuentran Nueva York, Nueva Jersey, Vermont, Minnesota, Wisconsin, Colorado, Utah y Washington.

A nivel de áreas metropolitanas, las diferencias son todavía más pronunciadas. Brunswick-St. Simons, en Georgia, reportó uno de los porcentajes más altos del país: 70.7 % de las mujeres con nacimientos recientes no estaban casadas.

En el extremo opuesto aparece Pocatello, Idaho, donde apenas el 6.2 % de las mujeres que dieron a luz recientemente eran solteras.

Según el informe, las áreas metropolitanas con mayores porcentajes suelen concentrarse en el sur del país, algunas zonas del medio oeste, California y Puerto Rico.

Pobreza, educación y matrimonio

La oficina del censo señala que los patrones geográficos están estrechamente vinculados a factores socioeconómicos como pobreza, ingresos, educación y tasas de matrimonio.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es la fuerte correlación entre pobreza y nacimientos fuera del matrimonio. Los estados con mayores niveles de pobreza tienden también a presentar porcentajes más altos de mujeres solteras con hijos recientes.

El informe también destaca que las tasas de matrimonio influyen considerablemente. Estados con altos índices de matrimonio, como Colorado, Nebraska y Washington D.C., muestran menores proporciones de nacimientos de mujeres no casadas, mientras que lugares como Nuevo México y Puerto Rico registran tasas matrimoniales más bajas.

La educación superior aparece como otro elemento clave. Varias de las áreas metropolitanas con menos nacimientos de mujeres solteras albergan importantes universidades estatales, como Amherst-Northampton en Massachusetts, Logan en Utah-Idaho, Ames en Iowa y Lawrence en Kansas.

Esto coincide con investigaciones previas que indican que las mujeres con títulos universitarios o mejores condiciones económicas tienen más probabilidades de casarse antes de tener hijos.

La oficina del censo también citó estudios recientes que muestran que las mujeres que tuvieron su primer hijo entre 2020 y 2024 y poseen una licenciatura tenían mayores probabilidades de estar casadas que aquellas sin estudios universitarios.

El descenso ocurre en un contexto en el que el país también enfrenta una reducción general en las tasas de natalidad y cambios en la edad promedio para casarse y tener hijos.

Los datos utilizados en el informe provienen de la encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023, elaborada por la Oficina del Censo de Estados Unidos.