Pasajeros enfrentan retrasos pese al fin de la huelga del tren de Long Island en Nueva York

Miles de pasajeros del Long Island Rail Road (LIRR) enfrentaron complicaciones este martes durante el trayecto matutino al trabajo, pese al acuerdo alcanzado entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y los sindicatos ferroviarios para poner fin a la huelga que paralizó el sistema durante tres días.

El acuerdo fue anunciado la noche del lunes por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, poniendo fin al paro laboral que afectó al sistema ferroviario de cercanías más grande de Estados Unidos y a unos 250,000 usuarios diarios.

Sin embargo, aunque la huelga concluyó oficialmente, el servicio del LIRR no se reanudó de inmediato, provocando nuevos inconvenientes para los viajeros durante la hora pico de la mañana.

Reanudación del servicio

La MTA informó que el primer tren en volver a operar sería el de las 12:03 p.m. desde Penn Station con destino a Ronkonkoma, realizando una parada en Jamaica unos 20 minutos después. Posteriormente, salió el tren de las 12:14 p.m. desde Babylon hacia Penn Station.

Tras esas primeras salidas, las autoridades ferroviarias indicaron que el servicio aumentaría gradualmente hasta recuperar una operación "normal" para la hora pico de la tarde, prevista a partir de las 4:00 p.m.

La agencia también aseguró que esperaba tener el sistema completamente restablecido antes del partido de los Knicks programado para la noche del martes en el Madison Square Garden.

Detalles del acuerdo

Hasta el momento, ni la MTA ni los sindicatos han revelado los términos específicos del nuevo contrato que permitió poner fin a la huelga.

Kevin Sexton, vicepresidente de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Trenes, afirmó que los trabajadores consideran que el acuerdo alcanzado es justo, aunque evitó ofrecer detalles sobre los compromisos asumidos por la administración ferroviaria.

"Esperamos que nuestros miembros regresen al trabajo haciendo lo que mejor saben hacer, que es servir a la región", expresó Sexton durante una conferencia de prensa.

Ambas partes negociaban un nuevo contrato desde 2023. La administración del presidente Donald Trump intervino en septiembre pasado tras la solicitud de los sindicatos para la designación de un panel de expertos, medida que evitó temporalmente una huelga.

No obstante, después de meses sin lograr un acuerdo definitivo, los trabajadores iniciaron el más reciente paro laboral, el primero registrado en el LIRR desde 1994.