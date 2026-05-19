JetBlue anuncia la suspensión de vuelos entre Newark y República Dominicana a partir de julio

La aerolínea JetBlue anunció la cancelación de varias rutas aéreas. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea JetBlue Airways con sede en Nueva York, anunció esta semana la eliminación de las rutas entre Newark y las ciudades dominicanas de Santo Domingo y Punta Cana, como parte de una reestructuración estratégica de su red de vuelos.

La suspensión de ambas conexiones entrará en vigor a partir del próximo 8 de julio. La aerolínea no mencionó cuántos vuelos se manejaban diariamente entre estas ciudades.

“JetBlue está realizando ajustes estratégicos en su itinerario, incluyendo la suspensión de servicio en un pequeño número de rutas con bajo desempeño y la reasignación de aeronaves para respaldar el crecimiento en rutas con una demanda más sólida por parte de los clientes”, indicó la aerolínea a Diario Libre a través de una solicitud de información.

La decisión responde a una estrategia de la compañía para optimizar sus operaciones y fortalecer la rentabilidad de su red, en un contexto marcado por limitaciones de flota y elevados costos operativos en determinados aeropuertos.

“JetBlue continuará ofreciendo servicio tanto a Santo Domingo como a Punta Cana a través del aeropuerto JFK de Nueva York. Los clientes afectados tendrán la opción de seleccionar vuelos alternativos de JetBlue, donde estén disponibles, o recibir un reembolso completo a su forma de pago original”, continuó la aerolínea.

En un comunicado interno divulgado por diversos medios estadounidenses, la empresa sostuvo que varias de las rutas canceladas no alcanzaron los resultados proyectados.

“Gran parte de estos cambios están ligados a Newark, donde varias rutas sencillamente no han rendido como necesitamos”, explicó la aerolínea.

La ruta

Pese a lo expresado por la aerolínea, medios vinculados a la aviación estadounidenses resaltan que las rutas entre Newark Liberty International Airport y destinos dominicanos como Santo Domingo y Punta Cana registraban altos niveles de ocupación, incluso superiores al promedio de la red de la aerolínea.

El portal Simple Flying señala que trayectos como el de Newark-Punta Cana registraron factores de ocupación cercanos al 87 % durante los últimos 12 meses, una cifra superior al promedio general de la red de la aerolínea, que ronda el 82 %. Mientras que la ruta Newark-Santo Domingo, refleja una ocupación del 85 % de los asientos.

También señala que los competidores de la aerolínea en este aeropuerto son United Airlines y Arajet.

“Newark en particular es un aeropuerto extremadamente caro, y como somos un jugador más pequeño allí, tenemos que ser disciplinados con cuáles vuelos seguimos operando y cuáles realmente pueden dejarnos dinero a largo plazo”, agregó JetBlue.

La compañía también confirmó la eliminación de otras rutas desde ciudades como Hartford, Orlando y Manchester, esta última perdiendo completamente el servicio de JetBlue apenas un año después de haber sido retomado.

JetBlue explicó que actualmente enfrenta limitaciones para expandir su flota, ya que este año solo recibirá 12 nuevos aviones Airbus A220-300, mientras que la entrega de otros modelos Airbus A320neo fue pospuesta hasta 2030 o más adelante.

Karen Veras Licenciada en Comunicación Social, con una maestría en Artes en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, coordina la sección Diario Libre USA, enfocada en temas de la diáspora dominicana y EE. UU.