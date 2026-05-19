Un dominicano murió apuñalado en el Bronx tras intentar defender a un amigo

El dominicano Luis Almánzar muerto por varias estocadas en el Bronx, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre dominicano, identificado como Luis Almánzar, de 34 años, falleció y otro hombre de 32 resultó herido tras ser apuñalados durante un altercado ocurrido la madrugada de este martes en Fordham, en el Bronx, Nueva York. Supuestamente, la agresión ocurrió durante un altercado entre varias personas.

Según informó la Policía, los agentes respondieron a una llamada frente al edificio 2466 de Marion Avenue poco antes de las 12:30 de la madrugada.

Los detectives permanecieron varias horas investigando en la escena y posteriormente escoltaron a un hombre hasta el cuartel 46 para fines de interrogatorio.

De acuerdo con Telemundo, las autoridades recolectaron como evidencia una gorra de béisbol, un reloj y unos dados hallados en el área.

Gregorio Estévez, primo de la víctima, contó que había compartido con Luis durante el fin de semana antes de la tragedia. "A pesar de que compartimos el sábado y domingo juntos", dijo.

"Venía del juego, y ven aquí, se quedan compartiendo aquí un rato ya para irse a acostar", agregó.

Según su versión, el conflicto se originó por problemas previos entre otros jóvenes.

"El amigo de él había tenido problemas anteriores con los otros dos muchachos, y ellos fueron como a ayudarlo ahí. Ahí le dieron las estocadas, le dieron dos puñaladas. Hay otro muchacho también que está herido también con dos puñaladas", afirmó.

Reacciones de familiares y vecinos

Vecinos describieron a Almánzar como un hombre tranquilo y dedicado a su familia.

"La madre está destruida, destrozada, porque ese es un niño que había cambiado, es un muchachito de familia. Él era un muchacho bien tranquilo", expresó una vecina.

Otra residente criticó la respuesta policial en la zona.

"La policía, que ellos nunca vienen, cuando vienen es porque ya no hay remedio. Se cansa de llamar, y llamar, y llamar, y nada", sostuvo.