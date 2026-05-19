Mujer muere tras caer en una alcantarilla abierta en Midtown Manhattan

Una mujer de 56 años murió la noche del lunes tras caer en un registro subterráneo abierto en Midtown Manhattan, informó la Policía de Nueva York (NYPD). ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 56 años murió la noche del lunes tras caer en un registro subterráneo abierto en Midtown Manhattan, informó la Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés).

El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 de la noche en la intersección de la calle 52 Este y la Quinta Avenida, cerca de las tiendas Cartier y Nike.

Según las autoridades, la víctima, residente del condado de Westchester, Nueva York, había salido de su vehículo Mercedes-Benz SUV estacionado cuando cayó en el hueco sin tapa.

La mujer cayó aproximadamente 10 pies de profundidad, indicaron funcionarios.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron a la víctima inconsciente y sin respuesta dentro del registro de servicios públicos perteneciente a la empresa ConEdison.

Tras ser rescatada, fue trasladada de urgencia al hospital NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, donde posteriormente falleció a causa de las heridas sufridas.

Acciones de ConEdison tras el accidente

La identidad de la víctima no ha sido revelada mientras las autoridades notifican a sus familiares.

Por su parte, ConEdison informó que inició una investigación para determinar por qué el registro estaba destapado.

"Estamos profundamente entristecidos de confirmar que un miembro del público murió tras caer en un registro abierto", expresó un portavoz de la compañía en declaraciones recogidas por medios locales.

"Estamos investigando activamente cómo ocurrió este incidente. Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima y la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad", agregó.