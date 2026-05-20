Nueva York seguirá bajo intenso calor antes de un brusco cambio de clima

El intenso calor continuará afectando el área de Nueva York este miércoles, antes de que tormentas y un frente frío provoquen un marcado descenso de temperaturas de cara al fin de semana del Día de los Caídos.

La advertencia de calor se mantiene activa en partes de Nueva York y Nueva Jersey, luego de que ciudades como Newark registraran temperaturas de hasta 97 grados Fahrenheit el martes, tras varios días consecutivos superando los 90 grados.

Meteorólogos indicaron que este miércoles podría convertirse nuevamente en el día más caluroso del año hasta ahora, con máximas cercanas a los 95 grados y una sensación térmica aún más elevada debido al aumento de la humedad.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades físicas intensas al aire libre, mantenerse hidratados y buscar lugares frescos, especialmente porque estas altas temperaturas llegan antes del inicio oficial del verano y pueden representar un riesgo para la salud.

Tormentas eléctricas en el horizonte

Sin embargo, el calor extremo no durará mucho. Durante la tarde y noche de este miércoles se espera la llegada de tormentas eléctricas en toda la región triestatal, principalmente entre las 2:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

Aunque la mayoría de las tormentas serían de intensidad moderada, existe la posibilidad de ráfagas de viento fuertes y caída aislada de granizo. No se prevé actividad tornádica.

Descenso de temperaturas para el fin de semana

Tras el paso del frente frío, las temperaturas descenderán drásticamente para el fin de semana festivo. Para el sábado se esperan máximas en los 50 grados Fahrenheit, acompañadas de lluvias y condiciones frescas.

El domingo y el lunes, Día de los Caídos, las temperaturas subirán ligeramente hasta los 60 grados, con mejores condiciones para actividades al aire libre, especialmente durante la tarde del lunes, cuando se espera la salida del sol tras algunos chubascos matutinos.