Espaillat impulsa medida para limitar compra de datos personales por agencias federales

El congresista dominicano Adriano Espaillat informó, sobre la aprobación en el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de una enmienda legislativa que busca limitar la compra de datos personales por parte de agencias federales estadounidenses.

La medida, respaldada de manera bipartidista, fue impulsada junto a la congresista Zoe Lofgren y el senador Ron Wyden, y prohíbe que organismos como el FBI, la DEA, los U.S. Marshals y la ATF utilicen fondos públicos para adquirir información personal de personas que viven o viajan en Estados Unidos.

Según una nota de prensa, la iniciativa surge de la Ley "La Cuarta Enmienda No Está en Venta", una propuesta que busca fortalecer la privacidad digital y limitar el acceso gubernamental a información obtenida mediante intermediarios de datos.

Espaillat afirmó que la aprobación de la enmienda representa una "gran victoria bipartidista" para proteger la información privada de millones de residentes y viajeros en el país.

Reacciones y respaldo bipartidista a la iniciativa

"Ahora más que nunca, en nuestra sociedad digitalmente conectada, es fundamental que nuestra información personal permanezca protegida y no sea fácilmente accesible ni vendida a agentes federales", expresó el legislador.

De acuerdo con el comunicado, los promotores de la medida aseguran que la llamada "laguna legal de los intermediarios de datos" ha permitido que información sensible sea adquirida por el gobierno sin supervisión judicial y utilizada en investigaciones contra inmigrantes, opositores políticos y otros sectores.

Por su parte, Lofgren sostuvo que el Congreso debe impedir que las agencias federales utilicen datos digitales para eludir las protecciones establecidas en la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, relacionada con el derecho a la privacidad.

El senador Wyden también respaldó la iniciativa y afirmó que es momento de poner límites a las empresas dedicadas a comercializar información personal de los ciudadanos.

La propuesta continuará ahora su proceso legislativo dentro del Congreso estadounidense.