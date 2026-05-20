Un vehículo se incendió y explotó la tarde del martes en el Bajo Manhattan, cerca de la famosa estatua del Toro de Wall Street, provocando una densa columna de humo negro en la zona.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que recibió el aviso del incendio alrededor de las 5:42 de la tarde, en las inmediaciones de Broadway y Stone Street. Al lugar acudieron agentes policiales y unidades de bomberos para controlar la situación.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el automóvil, aparentemente afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), estaba estacionado al borde de la vía antes de ser rápidamente consumido por las llamas mientras decenas de personas observaban la escena.

Estado de las víctimas y causas del siniestro

Los bomberos lograron extinguir el fuego poco antes de las 7:00 de la noche.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas y que las causas del incendio continúan bajo investigación.