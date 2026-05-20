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Explosión de vehículo en Manhattan
Explosión de vehículo en Manhattan

VIDEO | Vehículo se incendia y explota cerca del Toro de Wall Street en Manhattan

El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió el aviso del incendio a las 5:42 de la tarde, movilizando rápidamente a unidades de emergencia al lugar

    Un vehículo se incendió y explotó la tarde del martes en el Bajo Manhattan, cerca de la famosa estatua del Toro de Wall Street, provocando una densa columna de humo negro en la zona.

    El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que recibió el aviso del incendio alrededor de las 5:42 de la tarde, en las inmediaciones de Broadway y Stone Street. Al lugar acudieron agentes policiales y unidades de bomberos para controlar la situación.

    Videos difundidos en redes sociales muestran que el automóvil, aparentemente afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), estaba estacionado al borde de la vía antes de ser rápidamente consumido por las llamas mientras decenas de personas observaban la escena.

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