Un hombre recibirá indemnización tras ir a prisión por publicación sobre la muerte de Charlie Kirk

Un asistente sostiene un cartel de Charlie Kirk durante una manifestación de Turning Point USA, el 30 de septiembre de 2025, en Logan, Utah. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de Tennessee que pasó más de un mes encarcelado por una publicación en Facebook relacionada con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk recibirá una indemnización de 835,000 dólares tras llegar a un acuerdo con las autoridades locales.

Según una información de la agencia AP, Larry Bushart, un exagente policial de 61 años, estuvo 37 días en prisión luego de ser arrestado en septiembre por negarse a eliminar unos memes publicados en redes sociales tras la muerte de Kirk.

Los cargos por delito grave en su contra fueron retirados en octubre, pero Bushart presentó posteriormente una demanda federal contra el condado de Perry, el sheriff local y el investigador que obtuvo la orden de arresto.

"Me complace que se hayan reivindicado mis derechos amparados por la Primera Enmienda", expresó Bushart en un comunicado divulgado tras anunciarse el acuerdo.

"La libertad de las personas para participar en el diálogo civil es fundamental para una democracia sana. Tengo muchas ganas de seguir adelante y pasar tiempo con mi familia", agregó.

Según la demanda a la que obtuvo acceso AP, durante el tiempo que permaneció detenido perdió su empleo, se ausentó de su aniversario de bodas y no pudo presenciar el nacimiento de su nieta.

El caso generó atención nacional debido a que el arresto estuvo vinculado a una publicación en Facebook considerada ofensiva por miembros de la comunidad tras el asesinato de Kirk.

Reacciones y postura de las autoridades y defensores

El meme que originó el proceso mostraba una fotografía del presidente Donald Trump junto a la frase "Tenemos que superarlo", cita atribuida a Trump luego de un tiroteo escolar ocurrido en Iowa en 2024.

El sheriff del condado de Perry, Nick Weems, sostuvo en ese momento que aunque la mayoría de las publicaciones de Bushart estaban protegidas por la libertad de expresión, las autoridades entendieron que el mensaje podía generar temor en la comunidad.

Por su parte, el abogado Cary Davis, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, afirmó que el acuerdo debe servir de advertencia a las fuerzas del orden.

"Es en tiempos de agitación y alta tensión cuando nuestro compromiso nacional con la libertad de expresión se pone a prueba al máximo", declaró.

"Esperamos que el acuerdo alcanzado por Larry sirva de advertencia a las fuerzas del orden de todo el país: respeten la Primera Enmienda hoy o aténganse a las consecuencias mañana", añadió.