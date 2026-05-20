Consulado dominicano en NY ofrece asistencia legal a familias afectadas por incendio en Inwood

Bomberos interviniendo el incendio en el edificio de Inwood en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado de la República Dominicana en Nueva York informó este miércoles que dispuso asistencia legal, humanitaria y acompañamiento institucional a favor de las familias dominicanas afectadas por el incendio ocurrido en el sector Inwood, en el Alto Manhattan, tragedia que dejó varias víctimas mortales y múltiples afectados.

De acuerdo a una nota de prensa, la sede consular explicó que el apoyo se canaliza a través de su Dirección de Asuntos Comunitarios por disposición del cónsul general Jesús Vásquez, quien expresó solidaridad con los familiares de las víctimas.

"El Consulado se mantiene acompañando a las familias afectadas en este difícil momento, brindando orientación, apoyo humano y asistencia libre de costos en los procesos y trámites consulares", indicó la representación diplomática.

Entre las víctimas del siniestro figuran varios dominicanos, hecho que ha causado consternación en la comunidad dominicana residente en Nueva York.

Incendio en Inwood

El incendio ocurrió la madrugada del pasado 4 de mayo en un edificio residencial ubicado en Dyckman Street, entre Vermilyea Avenue y Broadway, en el norte de Manhattan.

Según las investigaciones, el fuego comenzó luego de que una persona lanzara una colilla de cigarrillo encendida sobre varias cajas de cartón en el vestíbulo del inmueble, provocando que las llamas se propagaran rápidamente por la única escalera interior del edificio.

Entre las víctimas mortales figuran los dominicanos Lance García, de 25 años; Annie De La Cruz; Yolaine Díaz, exeditora de moda de People en Español; y Ana Mirtha Lantigua, de 73 años.

Víctor Arias, de 29 años, fue arrestado y acusado de homicidio y negligencia criminal por el siniestro. Las autoridades sostienen que cámaras de seguridad captaron el momento en que lanzó la colilla de cigarrillo que originó el incendio.

El consulado reiteró su compromiso de continuar ofreciendo apoyo a las familias afectadas mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.