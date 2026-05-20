Inicia este miércoles renovación de cédula para dominicanos en el exterior

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral inició este miércoles 20 de mayo el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral para los dominicanos residentes en el exterior.

La jornada comenzó en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países donde residen comunidades dominicanas, incluyendo oficinas consulares en Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Miami, Madrid, Barcelona, Toronto, Panamá y Puerto Rico, entre otras localidades.

En Estados Unidos, el proceso estará disponible en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, California, Florida, Illinois y Texas, a través de consulados y oficinas habilitadas por las autoridades dominicanas.

Requisitos y beneficios para los dominicanos en el exterior

La institución explicó que los ciudadanos no tendrán que esperar el mes de su cumpleaños para realizar el trámite, como ocurre en otros procesos de renovación. Para obtener el documento, será obligatorio agendar una cita previa a través del portal oficial habilitado por la entidad.

Según la JCE, la renovación será completamente gratuita y forma parte del proceso de modernización e implementación del nuevo documento de identidad.

Además, los dominicanos que renueven su cédula en el exterior también podrán empadronarse para ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2028.

La entidad exhortó a la diáspora dominicana a realizar el proceso con anticipación y mantenerse informada mediante sus canales oficiales sobre los requisitos y centros disponibles en cada país.