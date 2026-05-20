El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mencionó este miércoles a la República Dominicana como ejemplo de democracia y oportunidades económicas durante un mensaje dirigido al pueblo cubano sobre la crisis que atraviesa la isla.

En un video publicado la mañana de este miércoles en su cuenta de X, Rubio aseguró que en Cuba sí es posible construir un modelo distinto al actual y comparó la situación de la isla con otros países del Caribe y Estados Unidos.

"Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica e incluso a tan solo 90 millas en Florida", expresó el funcionario al referirse a derechos como ser dueño de negocios privados, votar libremente y elegir a los gobernantes.

Rubio sostuvo que los cubanos deberían tener acceso a las mismas oportunidades económicas y libertades políticas que existen en otros países de la región.

Responsabilidad del liderazgo cubano

Durante el mensaje, el secretario de Estado responsabilizó al grupo empresarial militar Gaesa y al liderazgo cubano de la crisis energética y económica que enfrenta el país, marcada por apagones, escasez de combustible y falta de alimentos.

Según afirmó, los problemas de Cuba "no se deben a un bloqueo petrolero" de Estados Unidos, sino a la corrupción y al control económico ejercido por las Fuerzas Armadas cubanas a través de Gaesa, empresa que aseguró controla gran parte de la economía de la isla.

Asimismo, indicó que el presidente Donald Trump propone "una nueva relación" con Cuba enfocada directamente en el pueblo cubano y no en el aparato gubernamental.

Propuesta de ayuda humanitaria

Como parte de esa propuesta, Rubio anunció una oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que, según dijo, serían distribuidos mediante organizaciones religiosas o grupos benéficos para evitar que los recursos sean controlados por el Gobierno cubano.

El funcionario también defendió un modelo en el que los ciudadanos cubanos puedan abrir negocios, operar medios de comunicación y participar en elecciones libres sin temor a represalias o encarcelamientos.