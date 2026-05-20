Autoridades interceptan en Puerto Rico embarcación con 58 migrantes dominicanos

Embarcación en la viajan los indocumentados. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales de Estados Unidos informaron sobre la interceptación de una embarcación que transportaba de manera irregular a 64 migrantes, 58 de estos dominicanos frente a las costas sur-oeste de Puerto Rico, en un operativo conjunto realizado el pasado 9 de mayo.

La operación fue llevada a cabo por la oficina de aduanas y protección fronteriza aérea y marítima de Estados Unidos (CBP Air and Marine Operations), junto a la patrulla fronteriza y agentes de investigaciones de seguridad nacional (HSI) luego de que detectaran una embarcación sospechosa en el mar.

Según las autoridades, en la embarcación viajaban 58 ciudadanos dominicanos y seis haitianos, quienes fueron trasladados al Puerto de Mayagüez antes de iniciar su proceso de deportación tras ser detenidos.

Operativo conjunto de las autoridades

El operativo fue divulgado por CBP a través de sus redes sociales, donde reiteraron que las fronteras estadounidenses "están cerradas" para la migración irregular.

Las autoridades señalaron que la operación resalta los peligros persistentes relacionados con los cruces marítimos ilegales en el Caribe y la necesidad de reforzar la seguridad de las fronteras marítimas de Estados Unidos.