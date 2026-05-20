Condenan a entre 20 años y cadena perpetua a una madre que ahogó a sus tres hijos en Nueva York

Una mujer pasea en bicicleta en la rambla de Coney Island durante el fin de semana del Día de los Caídos en Guerras, en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de Brooklyn fue condenada este miércoles a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de ahogar a sus tres hijos pequeños en una playa de Coney Island, en Nueva York.

De acuerdo con la Agencia AP, Erin Merdy, de 34 años, admitió a principios de este año cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos Zachary, de 7 años; Liliana, de 4; y Oliver, de apenas 3 meses, ocurridas en septiembre de 2022.

"Ninguna sentencia puede medir completamente la pérdida de un niño de siete años, una niña de cuatro años y un bebé de tres meses, ni el dolor que sus seres queridos llevarán consigo para siempre", expresó el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado.

Cronología del caso y hallazgo de los menores

El fiscal agregó que las vidas de los menores fueron arrebatadas "de la manera más desgarradora e inimaginable", según AP.

La búsqueda de los niños comenzó durante la madrugada del 12 de septiembre de 2022, luego de que familiares de Merdy alertaran a la Policía de Nueva York por temor a que la mujer hiciera daño a sus hijos.

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Los agentes encontraron a la madre descalza y completamente mojada cerca de Coney Island, mientras repetía que los niños "se habían ido" y que lo sentía.

Declaraciones oficiales y contexto familiar

Horas después, los cuerpos de los menores fueron hallados en la orilla del océano Atlántico, cerca del famoso paseo marítimo de Coney Island.

Según la investigación, cámaras de seguridad captaron a Merdy caminando hacia el océano con los niños poco antes de la 1:00 de la madrugada.

En ese momento, familiares señalaron que la mujer podría haber estado atravesando una depresión posparto.