Trump ordena a bancos revisar más de cerca el estatus migratorio de sus clientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que instruye a los bancos y reguladores financieros a revisar más de cerca el estatus migratorio y la ciudadanía de sus clientes, como parte de las nuevas medidas de su administración contra las personas que viven en el país sin autorización legal.

De acuerdo con información de la Agencia AP, la orden pide a las agencias gubernamentales y supervisores bancarios identificar posibles casos de inmigrantes indocumentados que abran cuentas bancarias, soliciten préstamos o utilicen tarjetas de crédito.

La Casa Blanca justificó la medida argumentando que las entidades financieras podrían enfrentar riesgos económicos si un cliente es deportado y deja de pagar sus deudas. Según el documento, el gobierno no permitirá "riesgos para el sistema financiero derivados de la extensión de crédito o servicios financieros a extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación".

Sin embargo, la disposición resultó menos estricta de lo que se esperaba inicialmente. Reportes previos señalaban que la administración analizaba exigir de manera obligatoria que los bancos recopilaran información sobre ciudadanía y estatus migratorio de todos sus clientes, algo que finalmente no quedó establecido en la orden.

Actualmente, los bancos en Estados Unidos no suelen recopilar datos sobre ciudadanía o situación migratoria, por lo que no existen cifras oficiales que determinen cuánto representan estos clientes para el sistema financiero.

Un estudio del instituto urbano estimó que entre 5,000 y 6,000 hipotecas fueron otorgadas a personas con Números de Identificación Personal del Contribuyente, documentos utilizados frecuentemente por trabajadores sin número de Seguro Social. El informe también señala que las entidades financieras suelen mostrarse reacias a conceder préstamos a este tipo de clientes.

Consecuencias de la orden ejecutiva

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había adelantado semanas atrás que debían existir "reglas más estrictas" para abrir cuentas bancarias, cuestionando cómo las instituciones financieras pueden "conocer a sus clientes" sin verificar si poseen estatus legal en el país.

La industria bancaria presionó durante meses contra una posible obligación de recopilar datos migratorios, alegando que el proceso sería costoso y generaría una gran carga burocrática. Finalmente, la orden ejecutiva solo establece recomendaciones y no requisitos obligatorios.

Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que medidas de este tipo podrían provocar que miles de personas sin documentos abandonen el sistema financiero formal por temor a ser identificadas.

La administración Trump también ha impulsado otras restricciones relacionadas con inmigrantes y servicios financieros. El Departamento del Tesoro anunció recientemente cambios para limitar el acceso de ciertos inmigrantes a créditos fiscales federales reembolsables, incluyendo potencialmente a beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y personas con Estatus de Protección Temporal.