Policía de Massachusetts hará cambios tras muerte de cadete dominicano en academia en 2024

El joven dominicano Enrique Delgado García, fallecido en 2024 durante unos ejercicio de entrenamiento en la Academia de Policía del Estado de Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Estatal de Massachusetts, anunció que eliminará permanentemente el boxeo de su programa de entrenamiento en la academia luego de realizar un análisis independiente a raíz de la muerte del cadete de origen dominicano Enrique Delgado García.

La decisión se tomó luego de conocer los hallazgos del informe realizado por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP, por sus siglas en inglés), una agencia que apoya a agencias del orden en el desarrollo de mejorar las prácticas.

De acuerdo con el coronel Geoffrey Noble, como parte de los cambios se retrasará el inicio de las próximas clases para los inscritos en la academia, hasta que se implementen las más de 30 recomendaciones del informe.

La muerte del joven cadete dominicano ocurrió el 13 de septiembre de 2024, un día después de perder el conocimiento mientras participaba en un ejercicio de boxeo en la academia ubicada en New Braintree.

Según informó Telemundo, luego de la muerte de Delgado García, el Departamento de la Policía de Massachusetts había interrumpido temporalmente el boxeo en dos academias más, pero en la actualidad decidieron eliminarlo de forma definitiva.

"Vamos a eliminar permanentemente el boxeo y cualquier actividad que incluya golpes a la cabeza", afirmó Noble.

Medidas y recomendaciones para la academia

Entre las nuevas implementaciones se encuentra un nuevo cargo: un director de entrenamiento que trabajará junto a un comandante juramentado de la academia.

El informe concluyó que, si bien la academia cumple con los requisitos estatales, existen varias áreas que requieren mejoras. Entre ellas, se destacan: problemas en el liderazgo, la alta rotación de reclutas, entrenamientos de estrés sin objetivos claros, falta de consistencia en los programas y una infraestructura envejecida.

El coronel puntualizó que se establecerá un monitor independiente externo que inspeccionará el instituto durante los próximos cinco años, con el fin de garantizar que se cumplan todas las recomendaciones.

"Para asegurar que, como agencia pública, yo como coronel y nosotros como departamento rindamos cuentas, como debe ser", señaló Noble.

El informe de 110 páginas no toca el incidente en el que Delgado-García participó, ni el protocolo previo a tal evento, informó el medio estadounidense.

Acusados

Cuatro miembros del personal de la Policía Estatal de Massachusetts fueron acusados de homicidio involuntario por la muerte del aspirante a cadete Enrique Delgado-García, un joven de origen dominicano de 25 años que falleció tras sufrir una emergencia médica durante un entrenamiento en la academia estatal.

El caso fue anunciado por la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, luego de una investigación independiente que concluyó que existieron actos "imprudentes y negligentes" en los días previos al incidente.

El gran jurado del condado de Worcester imputó a cuatro instructores vinculados a la academia por su presunta responsabilidad en la muerte del joven aspirante.

La sargento Jennifer Penton, quien estaba a cargo de la supervisión del entrenamiento, enfrenta cargos por homicidio involuntario y por causar lesiones corporales graves en el marco de un programa de entrenamiento físico. Además, fue acusada de perjurio, tras determinarse que habría ofrecido declaraciones falsas ante el gran jurado que investigaba el caso.

Junto a ella fueron acusados los troopers Edwin Rodríguez, David Montañez y Casey LaMonte, cada uno imputado por homicidio involuntario y por causar lesiones corporales graves a una persona que participaba en un programa de entrenamiento que incluía ejercicios físicos.