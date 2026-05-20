Dominicano recibe premio de liderazgo étnico otorgado por la Universidad Yale

El estudiante dominicano Michaell Santos Paulino fue reconocido con el Premio Nakanishi, uno de los principales galardones otorgados por la universidad Yale. ( FUENTE EXTERNA )

El estudiante dominicano Michaell Santos Paulino fue reconocido esta semana con el Premio Nakanishi, uno de los principales galardones otorgados por la universidad Yale a estudiantes de último año por su liderazgo y compromiso con la comunidad universitaria.

Santos Paulino recibió el reconocimiento junto a Joshua Ching como parte de los premios para estudiantes de último año de la clase de 2026, entregados durante el tradicional día de la clase de Yale College.

El ahora recién graduado de Yale es un joven dominicano residente en El Bronx. Tras recibir en el 2022 una beca completa para estudiar en la Universidad de Yale durante cuatro años, se convirtió en el primero de su familia en asistir a una universidad en Estados Unidos, cursando la carrera de Ciencias Políticas.

El Premio Nakanishi distingue a estudiantes que han demostrado un liderazgo ejemplar en el fortalecimiento de las relaciones raciales y étnicas dentro de Yale, manteniendo además altos estándares de desempeño académico.

De acuerdo con la descripción oficial del reconocimiento, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede nominar a candidatos para el premio, cuyos ganadores son seleccionados por un comité integrado por profesores, decanos y estudiantes.

Reconocimientos a la Clase de 2026 en Yale

El galardón fue creado por la familia Nakanishi en honor al exalumno Don Nakanishi, reconocido por su trabajo pionero en temas de diversidad y relaciones étnicas.

Yale destacó que los premios para estudiantes reconocen anualmente a estudiantes graduandos por su excelencia académica, creatividad, logros deportivos y compromiso con la comunidad.

La universidad felicitó a los 12 miembros de la Clase de 2026 que recibieron las máximas distinciones estudiantiles de Yale College, entre ellos el dominicano Michaell Santos Paulino.

El dominicano fue miembro, durante toda la escuela secundaria de una iniciativa llamada The Jeter´s Leaders, una fundación de la Major League Baseball fundada en 1996, que busca motivar a los jóvenes de Nueva York y el sur de Michigan, a alejarse de las drogas, el alcohol y mantener estilos de vida saludables.

El programa Jeter´s Leader lo llevó a conocer varias universidades, también colaboraron en su proceso de admisión a la universidad. Contó que cuando visitó la universidad de Yale, supo que ese sería el lugar perfecto para él.