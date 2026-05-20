Expertos advierten bolsas plásticas no deben ir al reciclaje doméstico de EE. UU.

Las bolsas plásticas y otros empaques flexibles, como envolturas, plástico de burbujas y bolsas de alimentos, no deben colocarse en los contenedores domésticos de reciclaje, debido a que pueden causar daños en los sistemas de procesamiento, advirtieron expertos ambientales en un reportaje de la Agencia AP.

Aunque muchas personas creen que depositarlas junto a cartón, latas y botellas ayuda al reciclaje, especialistas explican que este tipo de plástico suele atascar la maquinaria utilizada en las plantas de clasificación, dificultando el manejo de otros materiales reciclables.

Según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, más de tres millones de toneladas de bolsas y envolturas plásticas terminaron en vertederos en 2018. Además de tardar cientos de años en degradarse, estos residuos liberan microplásticos dañinos para el medio ambiente.

Los expertos recomiendan llevar estos materiales a puntos especiales de recolección ubicados en supermercados y tiendas autorizadas, donde posteriormente son reutilizados para fabricar productos como muebles, pisos para exteriores y otros materiales reciclados.

Recomendaciones para el manejo adecuado de plásticos flexibles

Para identificar si un plástico flexible puede ser reciclado en estos centros, aconsejan revisar el símbolo de reciclaje con los números dos o cuatro, que indican que el material está compuesto de polietileno de alta o baja densidad.

También advirtieron sobre la práctica conocida como "reciclaje por deseo", que consiste en colocar objetos en el reciclaje con la esperanza de que puedan ser procesados aunque no estén permitidos. Esta práctica puede contaminar otros materiales y dificultar el reciclaje adecuado.

Especialistas señalaron que una de las formas más efectivas de reducir el problema es disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y optar por bolsas reutilizables para compras y almacenamiento.

Además, sugieren reutilizar las bolsas plásticas existentes para distintas tareas domésticas, como almacenar objetos húmedos, recoger desechos de mascotas o utilizarlas nuevamente en supermercados antes de desecharlas.

Expertos ambientales indicaron que, aunque eliminar completamente el plástico de la vida cotidiana resulta difícil, pequeños cambios en los hábitos de consumo pueden ayudar a reducir significativamente el impacto ambiental.