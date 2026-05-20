Penn Station será remodelada con inversión federal de 8,000 millones de dólares

La parada de la calle 34, Penn Station a la que Trump quiere poner su nombre. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles una inversión federal de 8,000 millones de dólares para la remodelación de la estación Penn Station, en Nueva York, y confirmó que el Madison Square Garden permanecerá en su ubicación actual sobre el complejo ferroviario.

El anuncio fue realizado por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, durante una audiencia en el Senado. Posteriormente, Amtrak y el Departamento de Transporte informaron que el consorcio Penn Transformation Partners, integrado por las constructoras Halmar y Skanska, fue seleccionado para liderar el proyecto.

"Bajo el liderazgo histórico del presidente Trump, los días de los pasillos estrechos, la infraestructura rota y las líneas ferroviarias congestionadas de Penn Station están contados. 2027 no puede llegar lo suficientemente pronto", expresó Duffy.

Detalles del proyecto

De acuerdo con Univision, el nuevo diseño descarta propuestas anteriores que planteaban trasladar el Madison Square Garden y contempla una renovación completa del recinto y la estación.

El plan incluye una nueva fachada de estilo clásico, inspirada en la antigua estación Beaux-Arts demolida en la década de 1960, así como una entrada de cristal en la Octava Avenida que conectará con un vestíbulo más amplio y luminoso.

La remodelación también prevé mejoras en la señalización, ampliación de áreas comerciales y mayor capacidad ferroviaria mediante el paso limitado de trenes de NJ Transit y Long Island Rail Road, informó el medio estadounidense.

Además, la Administración Federal de Ferrocarriles destinó otros 200 millones de dólares para diseño y permisos a través del programa Partnership-Northeast Corridor.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que el estado no tendrá que aportar fondos adicionales para la obra.

"Asegurar la financiación federal completa para este proyecto ahorró a los contribuyentes de Nueva York más de 1,000 millones de dólares y aceleró esta transformación tan esperada", dijo.

Trump ordenó que los trabajos inicien antes de finalizar 2027. El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, calificó la iniciativa como un avance positivo para la modernización de la principal terminal ferroviaria de Manhattan.