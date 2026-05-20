Cierran pista en aeropuerto internacional de La Guardia tras aparición de socavón

Un socavón en el Aeropuerto La Guardia. ( FUENTE EXTERNA )

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de La Guardia se vieron afectadas este miércoles luego de que trabajadores detectaran un socavón cerca de una de las pistas principales del aeropuerto durante una inspección de rutina.

El hallazgo obligó a las autoridades aeroportuarias a cerrar temporalmente la pista 4/22 mientras equipos de emergencia y personal de construcción inspeccionan el área para determinar la magnitud del daño y realizar reparaciones.

La situación comenzó a generar retrasos en cadena en varios vuelos con destino y salida desde Nueva York.

Para horas de la tarde, algunas rutas ya acumulaban demoras de aproximadamente 90 minutos, mientras pasajeros permanecían atentos a posibles cancelaciones.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas previstas para este miércoles podrían empeorar aún más el panorama operativo en el aeropuerto, debido a tormentas pronosticadas para la zona.

Investigación y antecedentes del socavón

Hasta el momento no se ha informado qué provocó el hundimiento del terreno, aunque la Autoridad Portuaria mantiene una investigación en curso.

La pista afectada había sido escenario de otro incidente en marzo pasado, cuando un avión de Air Canada impactó vehículos de emergencia durante un aterrizaje, accidente que dejó dos pilotos fallecidos.