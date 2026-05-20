Trump asegura a cadetes de la Guardia Costera que "serán puestos a prueba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles a los graduados de la Academia de la Guardia Costera que enfrentarán nuevas y mayores pruebas a lo largo de sus carreras militares, durante un discurso de graduación ofrecido en Connecticut.

Según un reporte de la Agencia AP, Trump elogió a la clase graduanda de 2026 por demostrar "heroísmo increíble" y "desinterés excepcional", al tiempo que les recordó que serán los "primeros defensores" y "primeros respondedores" del país.

"Todos ustedes han sido puestos a prueba. Serán puestos a prueba aún más y probablemente a niveles más altos a medida que avance su carrera", expresó el mandatario ante los cadetes.

Situación actual y negociaciones con Irán

Durante su intervención, Trump también hizo referencia a la guerra con Irán, conflicto que ya entra en su semana número 12, y afirmó que Estados Unidos ha tenido éxito en medio de la crisis.

"El único interrogante es si vamos a terminar esto o si ellos firmarán un acuerdo. Veremos qué pasa", dijo el presidente al referirse a las negociaciones con Teherán.

En días recientes, Trump había amenazado con nuevos ataques contra Irán mientras las conversaciones parecían estancadas y el cese al fuego lucía frágil. Sin embargo, el lunes indicó que daría más tiempo a las negociaciones debido a que, según afirmó, existen "conversaciones serias" en marcha.

El discurso marcó la primera vez que Trump ofrece una ceremonia de graduación en una academia militar estadounidense desde que autorizó el despliegue de tropas en un nuevo conflicto armado.

El presidente también aprovechó el acto para destacar lo que calificó como un resurgimiento de la fuerza y la confianza nacional, asegurando que "Estados Unidos ha vuelto".

Condiciones climáticas y logística en la ceremonia

Además, defendió sus políticas arancelarias y su ofensiva migratoria, mientras criticó a administraciones anteriores por, según dijo, haber sido dirigidas por "políticos insensatos".

La ceremonia se realizó bajo temperaturas extremas y con poca sombra para los asistentes. Al menos una persona necesitó atención médica tras desmayarse debido al calor, mientras organizadores distribuían botellas de agua entre el público.

Trump ya había pronunciado un discurso de graduación en la academia durante su primer mandato en 2017 y afirmó sentirse orgulloso de convertirse en el primer presidente en hablar dos veces en ese acto académico.