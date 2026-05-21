Absuelven a mujer acusada de votar ilegalmente como no ciudadana en Ohio

Una mujer nacida en Brasil y nacionalizada estadounidense fue declarada no culpable de votar ilegalmente en elecciones de Estados Unidos cuando aún era residente permanente legal, en un caso que había sido presentado por las autoridades estatales como parte de una ofensiva contra el supuesto fraude electoral.

La jueza del condado de Franklin, Chris Brown, determinó que Maria Dearaujo, de 63 años, actuó bajo la influencia de información proporcionada por una empleada gubernamental y aceptó el argumento de la defensa de que fue inducida a cometer el acto por funcionarios del propio Estado.

La decisión evita que Dearaujo enfrente una posible condena de hasta 18 meses de prisión.

Según la sentencia, la mujer aseguró que nunca había considerado registrarse para votar hasta que una empleada de la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV) le indicó que podía hacerlo. La magistrada concluyó que la acusada actuó basándose en esa orientación y que no existía evidencia de una intención deliberada de violar la ley electoral.

"La acusada testificó que nunca pensó en votar ni tuvo intención de hacerlo hasta que una empleada de la BMV, una funcionaria gubernamental, le dijo que se registrara", expresó Brown durante la lectura del fallo.

Dearaujo emigró desde Brasil en 1993 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023. Durante el juicio explicó que su dominio limitado del inglés influyó en su comprensión de los procedimientos de registro electoral.

Revés para el fiscal general de Ohio

Los registros judiciales muestran que se inscribió para votar durante una visita a la BMV en 2005, aunque no ejerció ese derecho durante varios años. Posteriormente participó en las elecciones primarias y generales de 2016 y en las elecciones generales de 2018, cuando todavía no era ciudadana estadounidense.

En 2019 recibió una notificación de la oficina del secretario de Estado de Ohio informándole que había votado ilegalmente al no poseer ciudadanía estadounidense en el momento de emitir su voto. Tras recibir la advertencia, dejó de votar hasta después de obtener su naturalización.

El fallo representa un golpe para el fiscal general de Ohio, Dave Yost, quien anunció el procesamiento de Dearaujo y otras cinco personas en octubre, en medio de un clima político marcado por las denuncias de fraude electoral y el debate sobre inmigración.

Durante una audiencia previa al juicio, la propia jueza Brown cuestionó el momento en que se presentó la acusación y sugirió que la acusada podría haber sido utilizada con fines políticos.

Aún enfrenta posibles consecuencias migratorias

El caso fue resuelto mediante un juicio sin jurado, en el que la magistrada tuvo la responsabilidad exclusiva de evaluar las pruebas y emitir el veredicto.

Aunque fue absuelta en el proceso penal estatal, expertos en inmigración advierten que Dearaujo todavía podría enfrentar problemas a nivel federal.

Durante el juicio salió a relucir que en su solicitud de ciudadanía presentada en 2023 respondió que nunca se había registrado ni había votado en elecciones estadounidenses. Funcionarios migratorios testificaron que, de haber admitido esos hechos, su solicitud habría sido rechazada.

Las leyes federales contemplan sanciones para quienes proporcionen información falsa en formularios oficiales y, en algunos casos, incluso permiten revocar una ciudadanía obtenida mediante declaraciones fraudulentas.

El abogado especializado en inmigración Mark Nesbit indicó que, aunque la absolución mejora significativamente la situación de Dearaujo, todavía existe la posibilidad de que las autoridades federales examinen su proceso de naturalización.

"No creo que esté completamente fuera de peligro", afirmó.

Otros casos bajo cuestionamiento

La absolución se suma a una serie de dificultades para las autoridades en otros procesos similares impulsados por la fiscalía estatal.

Uno de los casos terminó en controversia después de que se descubriera que una de las personas acusadas había fallecido más de un año antes de que se emitiera la acusación formal. Otros expedientes permanecen pendientes o concluyeron sin condenas de prisión.

Tras escuchar el veredicto, Dearaujo agradeció a la jueza y a su abogado defensor y reiteró que nunca actuó con mala intención.

"No me siento culpable", declaró al salir de la sala judicial.