Apresan en Filadelfia a tres dominicanos durante decomiso de fentanilo valorado en US$2 millones

Tres dominicanos fueron arrestados en Filadelfia luego de que autoridades federales y estatales incautaran más de cinco kilogramos de fentanilo, valorados en aproximadamente dos millones de dólares, durante una operación contra el narcotráfico en el noreste de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Johan Manuel Almonte Ortiz, de 26 años; Argedys Noel de la Cruz Jerez, de 33; y Domingo Cedeño Pimentel, de 37, quienes enfrentan cargos por tráfico de drogas, conspiración y otros delitos relacionados.

Según informó la Fiscalía General de Pensilvania, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en viviendas ubicadas en las calles Wellington y Montague, donde encontraron grandes cantidades de fentanilo listo para distribución.

De acuerdo con los investigadores, gran parte de la droga era enviada a través de Pensilvania hacia otros destinos.

Impacto y advertencias sobre el fentanilo

"Estas drogas son tan letales que, en cualquier momento, pueden matar a alguien", advirtió el fiscal general Dave Sunday.

"Y en el momento en que las fuerzas del orden dejen de ser enérgicas en el cumplimiento de su deber, esos venenos seguirán proliferando de maneras que ninguno de nosotros desearía presenciar".

Las autoridades indicaron que en una de las viviendas operaba un centro de empaquetado de fentanilo. Allí fueron encontrados cerca de 100,000 paquetes preparados para la venta en las calles, además de casi tres kilogramos adicionales de la droga y más de 100 sellos utilizados para marcar los empaques.