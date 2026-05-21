Balacera en El Bronx deja un herido e impacta una ambulancia horas después de anuncio de refuerzo policial

Policías en una escena del crimen en El Bronx, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 18 años resultó herido de bala y una ambulancia del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY por sus siglas en inglés), fue alcanzada por disparos durante una balacera ocurrida la madrugada de este jueves en El Bronx, pocas horas después de que las autoridades anunciaran un amplio plan para reforzar la seguridad en el condado.

El tiroteo se registró alrededor de las 12:18 de la madrugada frente al complejo de viviendas públicas de la Autoridad de Vivienda de Nueva York, ubicado en el 1351 de Webster Avenue, cerca de la calle East 170, en el vecindario de Claremont.

De acuerdo con la policía de Nueva York, la víctima, un joven de 18 años, recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a un hospital del área, donde permanece en condición estable.

Durante el intercambio de disparos, una ambulancia del FDNY que respondía a una emergencia no relacionada con el incidente quedó atrapada en medio de la balacera. El vehículo recibió impactos de bala en el parabrisas delantero y en una ventana trasera, aunque los dos paramédicos que se encontraban a bordo resultaron ilesos.

Investigación en curso

Investigadores de la policía permanecieron en la escena durante la mañana recopilando evidencias y entrevistando posibles testigos para determinar las circunstancias del hecho. Hasta el momento no se han anunciado arrestos.

El incidente ocurrió apenas horas después de que el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, presentaran desde el cuartel 40 una nueva estrategia de seguridad enfocada en El Bronx de cara a la temporada de verano.