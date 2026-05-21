Fiscalía de Manhattan investiga dueño de edificio por incendio donde murieron cuatro dominicanos

Imagen del edificio en Inwood, Alto Manhattan, donde fallecieron cuatro dominicanos por un incendio. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía del Distrito de Manhattan informó este jueves que se abrió una investigación penal contra el propietario del edificio situado en la calle Dyckman, en Inwood, Alto Manhattan, donde se registró un incendio en la madrugada del pasado 4 de mayo que dejó como víctimas a cuatro dominicanos.

Según el medio ABC7 Nueva York, el fiscal de distrito Alvin Bragg confirmó que las autoridades investigan al propietario del edificio ubicado en el 207 de Dyckman Street para determinar si hubo responsabilidades adicionales en el siniestro. Fue identificado como Jack Bick.

"Estamos analizando la situación de forma más amplia, considerando hasta dónde nos lleven los hechos, como otras circunstancias, personas y entidades que puedan haber contribuido a ese desenlace tan trágico", declaró Bragg.

Entre las víctimas figuran Annie de la Cruz y su hijo Lance García, de 25 años, quien murió tras ayudar a familiares y vecinos a escapar del fuego. También fallecieron la periodista Yolaine Díaz, de 48 años, y su madre Ana Mirtha Lantigua, de 73.

De acuerdo con las autoridades, la investigación contra el propietario es independiente del proceso judicial contra Víctor Arias, de 29 años, acusado de homicidio por negligencia criminal luego de que cámaras de vigilancia lo captaran lanzando un cigarrillo encendido sobre unas cajas de cartón, lo que habría provocado el incendio.

Reportes al propietario

Tras el incendio, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas emitió decenas de violaciones contra el inmueble, incluyendo fallas en la escalera de incendios y puertas defectuosas en las áreas de evacuación.

"No voy a entrar en detalles, pero lo que sí puedo decir es que en todas las investigaciones analizamos todas las pruebas", expresó Bragg al ser cuestionado sobre las infracciones detectadas en el edificio.

Según medios estadounidenses, el propietario del inmueble, Jack Bick, de la empresa Jan Jan Realty, ha enfrentado al menos 16 demandas de la ciudad desde 2020.

Arrestado de presunto culpable

Por el caso fue arrestado Víctor Arias, dominicano de 29 años, acusado de tres cargos de homicidio por negligencia criminal. Las autoridades sostienen que el incendio comenzó luego de que Arias arrojara un cigarrillo encendido sobre una pila de cajas de cartón en la entrada del edificio.

Documentos judiciales indican que cámaras de seguridad captaron al acusado lanzando el cigarrillo a las 12:27 de la madrugada. Según la fiscalía, cinco minutos después comenzó a salir humo y diez minutos más tarde el vestíbulo estaba completamente en llamas.

El FDNY informó que el fuego se propagó rápidamente por el pasillo del primer piso y la única escalera del edificio. Una fuente policial indicó, además, que Arias abandonó el inmueble sin alertar a los residentes.