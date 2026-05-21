Intensas lluvias y tormentas eléctricas provocaron inundaciones repentinas en varios sectores de la ciudad de Nueva York la noche del miércoles, dejando vehículos sumergidos, conductores atrapados y serias interrupciones en el transporte público.

Las precipitaciones, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, afectaron principalmente a los condados de Queens y Brooklyn, donde se registraron más de dos pulgadas de lluvia en menos de una hora. En algunas zonas, los acumulados superaron las seis pulgadas en apenas unas horas, según reportes meteorológicos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron automóviles cubiertos por el agua y personas refugiándose sobre los techos de sus vehículos mientras las corrientes inundaban calles y autopistas. En la autopista Jackie Robinson Parkway, un ciudadano tuvo que ingresar al agua para rescatar a un conductor que permanecía atrapado sobre el techo de su automóvil.

Impacto en el transporte público

Las inundaciones también obligaron a la policía a cerrar pasos a desnivel y carreteras. Entre las vías más afectadas estuvo la autopista de Long Island, que fue cerrada temporalmente en ambas direcciones debido a la acumulación de agua.

El fenómeno generó además importantes trastornos en el sistema de transporte de la ciudad. El servicio de la línea F del metro fue suspendido parcialmente por inundaciones en estaciones de Queens, mientras que las líneas E, M, R y J operaron con modificaciones y retrasos.

Las autoridades escolares cancelaron actividades extracurriculares ante las condiciones climáticas adversas y recomendaron a la población limitar los desplazamientos.

Situación de emergencia en vecindarios

En vecindarios como Jamaica, Hillside, Bushwick y Fresh Meadows, residentes reportaron que las calles se transformaron en verdaderos ríos en cuestión de minutos. Imágenes virales mostraron a una mujer siendo arrastrada por la corriente al descender de un autobús en Jamaica, Queens.

Ante la emergencia, la agencia de manejo de emergencias de Nueva York exhortó a los residentes a buscar refugio en lugares seguros, evitar desplazarse por áreas inundadas y llamar al 911 en caso de peligro inmediato.

"Nunca camine, nade ni conduzca a través de aguas de inundación", advirtieron las autoridades, que también recomendaron a quienes viven en zonas bajas trasladarse a terrenos más elevados si observan un aumento del nivel del agua.

El episodio ocurre a pocos días del fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), para el cual se pronostican temperaturas considerablemente más frescas y la posibilidad de nuevas lluvias dispersas durante los próximos días.