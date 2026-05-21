Con 2,600 policías en las calles, Nueva York activa plan especial de verano

Un vehículo del Departamento de Policía de NY (NYPD). ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Nueva York anunció el miércoles una reorganización histórica del Departamento de Policía (NYPD por sus siglas en inglés) en El Bronx, que incluirá la división formal del condado en dos comandos territoriales y el despliegue de casi 200 agentes adicionales, como parte de un esfuerzo para fortalecer la seguridad de cara al verano.

La medida pondrá fin al modelo que durante años mantuvo a todo El Bronx bajo un solo mando policial, a diferencia de Manhattan, Brooklyn y Queens, que cuentan con estructuras divididas para responder con mayor eficiencia a las necesidades operativas de cada zona.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, explicó que la decisión busca garantizar que los residentes del condado reciban el mismo nivel de servicio policial que el resto de los neoyorquinos.

"Esto es un ejercicio de equidad y la única intención es que estas comunidades reciban el mismo nivel de servicio policial de calidad que todos los neoyorquinos merecen", afirmó la funcionaria durante el anuncio realizado este miércoles, según reportaron varios medios neoyorquinos.

Según datos del departamento, El Bronx registró cerca de un millón de llamadas al 911 durante el año pasado, la cifra más alta entre los cinco condados de la ciudad, lo que impulsó reclamos de líderes comunitarios para aumentar los recursos policiales en la zona.

Además de los nuevos agentes, la reorganización contempla la asignación de unidades especializadas para cada una de las nuevas divisiones territoriales. Entre ellas figuran escuadrones de homicidios, equipos de recolección de evidencia, unidades de seguridad vecinal, grupos de investigación de robos y delitos vehiculares, así como divisiones de narcóticos y supervisión operativa.

Destacan reducción de la criminalidad

Las autoridades municipales subrayaron que el refuerzo policial se produce en un contexto de disminución de los índices delictivos y no como respuesta a un aumento de la violencia.

El alcalde Zohran Mamdani destacó que los delitos en El Bronx han disminuido un 11 % en lo que va de año, incluyendo una reducción del 15 % durante abril. Ese mes, el condado registró apenas cuatro homicidios, la cifra más baja para un mes de abril desde que existen registros.

"Aunque nuestra ciudad es más segura que nunca, sabemos que cuando suben las temperaturas también aumentan los índices de violencia", expresó el alcalde al referirse a la llegada de la temporada de verano y al fin de semana del Día de los Caídos, tradicionalmente asociado a un incremento de incidentes violentos.

Mamdani señaló además que la policía ha retirado más de 1,840 armas de fuego de las calles desde principios de año y que la ciudad registra mínimos históricos en homicidios, tiroteos y robos.

Tras la pandemia de COVID-19, Nueva York experimentó un aumento significativo de la violencia armada, especialmente en El Bronx. El condado alcanzó alrededor de 130 homicidios en 2022, considerado uno de los puntos más altos de la violencia pospandémica en la ciudad.

Para 2025, esa cifra se redujo aproximadamente un 18 %, situándose en torno a 97 asesinatos.

La presidenta del condado, Vanessa Gibson, celebró la medida y aseguró que durante años El Bronx no había recibido una estructura policial equivalente a la de otros sectores de la ciudad.

"Por demasiado tiempo no fuimos priorizados de esta manera. Hoy damos un gran paso adelante", sostuvo.

Plan especial para el verano

El anuncio coincide con la activación del Plan de Reducción de la Violencia de Verano, una estrategia que permanecerá vigente hasta mediados de septiembre y que contempla vigilancia reforzada en 72 zonas identificadas como puntos críticos en los cinco condados.

Como parte de este operativo, más de 2,600 oficiales uniformados serán desplegados en calles, estaciones de transporte, parques, playas y áreas recreativas. El plan también incluye patrullajes nocturnos, operativos contra carreras ilegales y una mayor presencia policial en los sectores donde históricamente se registra un aumento de delitos violentos durante los meses de calor.

Las autoridades indicaron que el objetivo es mantener la tendencia a la baja de la criminalidad mientras la ciudad enfrenta el periodo del año que tradicionalmente registra una mayor actividad delictiva.