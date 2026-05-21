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Gobierno y CieloRD amplían coberturas para dominicanos en el exterior

El programa CieloRD, que opera desde hace más de una década, se moderniza para responder mejor a las necesidades de la diáspora dominicana

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    Gobierno y CieloRD amplían coberturas para dominicanos en el exterior
    Miriam Germán Brito, Milagros De los Santos y Rafael Rodríguez Coronel. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades consulares y los responsables del programa CieloRD anunciaron la ampliación de coberturas y beneficios dirigidos a los dominicanos residentes en el exterior, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la protección y asistencia que reciben a través de las oficinas dominicanas en el exterior.

    Las nuevas disposiciones fueron abordadas durante una reunión celebrada en la Cancillería, encabezada por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, doctor Opinio Díaz, y el director de Servicios Consulares, Cándido Mercedes, junto a doña Miriam Germán Brito, embajadora mundial de CieloRD, así como Margarita de Gouveia y Rafael Rodríguez Coronel, responsables del programa.

    Entre las principales novedades figura la incorporación de servicios de telemedicina con orientación y recetas médicas ilimitadas para los afiliados, además del aumento en los límites de cobertura para repatriación y servicios funerarios, incluyendo cremación. También se integró, en todos los planes, un boleto aéreo para un acompañante.

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    • El programa incluirá además asistencia médica y hospitalaria para afiliados que visiten la República Dominicana, así como apoyo psicológico y acompañamiento integral para familiares durante situaciones de emergencia. 

    Durante el encuentro se discutieron medidas para fortalecer y expandir el alcance de CieloRD, considerado un programa de apoyo social enfocado en la diáspora dominicana. Las autoridades destacaron que las nuevas coberturas buscan responder de manera más amplia a las necesidades de los migrantes y sus familias.

    CieloRD cuenta con 11 años de operaciones ofreciendo servicios a dominicanos en el exterior y, según sus responsables, esta actualización forma parte de un proceso de modernización orientado a mejorar la calidad y efectividad de la asistencia brindada a la comunidad dominicana fuera del país.

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