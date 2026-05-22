Aeropuerto LaGuardia prolonga cierre de pista tras detectar nuevas anomalías cerca de socavón

La torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. ( AP )

El aeropuerto LaGuardia en Nueva York, mantendrá cerrada al menos hasta la mañana del sábado una de sus principales pistas luego de que equipos de inspección detectaran nuevas áreas de preocupación bajo el pavimento en las inmediaciones de un socavón descubierto esta semana.

La medida afecta la pista 4/22, cuyo cierre ya había provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en vísperas del fin de semana festivo. Inicialmente, las autoridades esperaban reabrirla el jueves, pero las inspecciones adicionales obligaron a extender la restricción por varios días más.

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el uso de tecnología de radar de penetración terrestre permitió identificar posibles anomalías adicionales bajo la superficie mientras se evaluaba el área afectada por el hundimiento.

"Por extrema precaución, los equipos de ingeniería decidieron realizar inspecciones adicionales que requieren mantener cerrada la pista 4/22", indicó un portavoz de la entidad.

Inspecciones y evaluación de daños

El socavón fue detectado el miércoles durante una inspección rutinaria del aeropuerto. Desde entonces, especialistas trabajan para determinar el alcance de los daños y establecer si serán necesarias reparaciones adicionales antes de reabrir la pista.

Las autoridades prevén concluir las evaluaciones y cualquier trabajo correctivo antes de las 6:00 de la mañana del sábado, aunque advirtieron que el cronograma podría modificarse dependiendo de los hallazgos de las inspecciones en curso.

A pesar del cierre parcial, el aeropuerto continúa operando sus vuelos. Sin embargo, las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus itinerarios antes de dirigirse a la terminal, debido a posibles retrasos ocasionados por la reducción de la capacidad operativa.

Hasta el momento, la Autoridad Portuaria no ha determinado las causas de la formación del socavón.

La pista afectada es la misma donde, en marzo pasado, un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria durante una maniobra de aterrizaje, accidente que dejó dos pilotos fallecidos.