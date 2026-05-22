Seguridad Nacional de EE. UU. confirma presencia de agentes de ICE durante el Mundial de fútbol

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán desplegados diariamente en las sedes del torneo como parte de las medidas de seguridad implementadas para el evento deportivo.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, informó a través de un video difundido en redes sociales que tanto ICE como la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) participarán activamente durante toda la competencia.

"ICE y HSI estarán presentes todos los días, combatiendo la falsificación de entradas, la trata de personas, el contrabando de drogas y la venta de productos falsificados", expresó el funcionario. Asimismo, indicó que los agentes trabajarán de manera coordinada con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para reforzar la seguridad de los aficionados.

Según explicó el DHS, el despliegue forma parte de un esfuerzo destinado a prevenir actividades delictivas durante el torneo, que este año será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

@ICEgov & ICE @HSI_HQ will be working with local and federal partners to secure the @FIFAWorldCup.



They will play a pivotal role in combatting human trafficking as well as stopping counterfeit merchandise and counterfeit ticket sales. pic.twitter.com/KNcxnZdaSx — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 19, 2026

Presencia de agentes de ICE en el Mundial

La confirmación se produce semanas después de que NBC News revelara que agentes de ICE podrían participar en labores de seguridad dentro y en los alrededores de los estadios mundialistas.

De acuerdo con ese reporte, los oficiales tendrían funciones relacionadas con la protección de las sedes y el control de posibles amenazas, sin realizar verificaciones del estatus migratorio de los asistentes.

La posibilidad de la presencia de agentes migratorios en los partidos ha generado debate entre autoridades estatales y algunos trabajadores vinculados a las remodelaciones de los estadios, quienes han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la medida en comunidades inmigrantes.

Objetivos de seguridad pública

No obstante, el DHS ha reiterado que la participación de ICE y HSI responde exclusivamente a objetivos de seguridad pública y protección de los millones de espectadores que asistirán al evento procedentes de Estados Unidos y de otros países.