Muertes por incendios en Nueva York aumentan más de un 60 % en 2026

Bomberos interviniendo el incendio en el edificio de Inwood en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las muertes provocadas por incendios en la ciudad de Nueva York han aumentado más de un 60 % en lo que va de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en edificios residenciales.

Según datos del Departamento de Bomberos de Nueva York, citados por CBS News y reseñados por el diario, un total de 46 personas han fallecido en incendios durante los primeros meses del año. La cifra supera ampliamente las 28 muertes registradas para esta misma fecha en 2025.

El primer subcomisionado del FDNY, Daniel Flynn, calificó la situación como preocupante y señaló que los números actuales se acercan a los reportados en 2022 y 2023, cuando la ciudad registró 47 y 48 fallecidos, respectivamente, en medio de una serie de incendios vinculados, en parte, a baterías de bicicletas eléctricas.

Incremento de incendios intencionales

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades es el incremento de los incendios provocados. De acuerdo con Flynn, cerca de una cuarta parte de las muertes registradas este año están relacionadas con incendios intencionales.

Hasta el momento se contabilizan 12 fallecimientos asociados a este tipo de incidentes, frente a solo tres durante el mismo período del año anterior.

Las investigaciones son realizadas conjuntamente por el FDNY y el Departamento de Policía de Nueva York, que ya ha efectuado varios arrestos relacionados con estos casos.

Entre los incidentes más graves figura un incendio ocurrido en El Bronx en el que murieron tres niños. Las pesquisas preliminares indican que puertas abiertas dentro del edificio facilitaron la rápida propagación del humo y las llamas. Situaciones similares también fueron reportadas en Inwood y en otro incendio registrado en abril en El Bronx.

Medidas de prevención recomendadas

Ante este panorama, el FDNY reiteró la importancia de adoptar medidas básicas de prevención. Las autoridades recuerdan que cerrar las puertas de apartamentos y pasillos durante un incendio puede limitar la propagación del humo, considerado una de las principales causas de muerte en este tipo de emergencias.

"El simple hecho de cerrar una puerta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", han insistido voceros del cuerpo de bomberos durante sus campañas educativas.

Aunque en años recientes las baterías de bicicletas eléctricas fueron identificadas como una de las principales causas de incendios urbanos, las autoridades sostienen que el aumento de víctimas en 2026 está más relacionado con incendios provocados de manera intencional.

El FDNY mantiene activas sus campañas de prevención e inspecciones en edificios residenciales mientras busca revertir una tendencia que preocupa tanto a especialistas en seguridad urbana como a organizaciones comunitarias de la ciudad.

Según las autoridades, muchos de los incendios mortales registrados este año pudieron haberse evitado con medidas básicas de seguridad y una adecuada prevención.