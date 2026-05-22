Intensifican búsqueda de un joven de El Bronx tras desaparecer en una playa de Queens, NY

Las autoridades de Nueva York mantienen la búsqueda de Brandon Figueroa, un estudiante de 18 años del condado de El Bronx que desapareció el pasado martes tras ser arrastrado por una fuerte corriente mientras nadaba en Rockaway Beach.

Mientras unidades marítimas, aéreas y equipos de rescate continúan rastreando la zona, familiares del joven permanecen a la orilla de la playa con la esperanza de que su cuerpo sea localizado. La madre y la hermana del adolescente pasaron horas observando los operativos en el lugar donde fue visto por última vez.

De acuerdo con la investigación preliminar del Departamento de Policía de Nueva York, Brandon formaba parte de un grupo de estudiantes que acudió a la playa para celebrar el llamado "día de ausencia colectiva" de los estudiantes de último año, una tradición entre alumnos de último año de secundaria que consiste en ausentarse de clases de manera colectiva antes de la graduación.

Los jóvenes, estudiantes de la escuela Bronx School of Letters, llegaron el martes por la tarde al área ubicada entre Beach 73rd Street y Shore Front Parkway, en Queens. Aprovechando las altas temperaturas, varios decidieron ingresar al mar.

Según testigos, una fuerte ola impactó a varias personas que se encontraban en el agua. Sin embargo, Brandon fue arrastrado por una corriente de resaca y desapareció de la vista de sus compañeros. Uno de sus amigos intentó auxiliarlo, pero no logró alcanzarlo.

La llamada de emergencia fue recibida alrededor de las 3:21 de la tarde, lo que activó una amplia operación de búsqueda encabezada por el NYPD y el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Helicópteros, drones, unidades marinas y buzos participaron en los esfuerzos de rescate, aunque hasta el momento no se ha logrado localizar al joven.

Reacciones y advertencias

El día de la tragedia no había salvavidas en servicio en Rockaway Beach, ya que la temporada oficial de vigilancia en las playas comienza con el fin de semana del Día de los Caídos, cuando los socorristas empiezan a operar diariamente.

La madre del adolescente, Jeanette Muñoz, expresó su dolor en una campaña de recaudación de fondos publicada en internet, donde describió a su hijo como "un buen muchacho" con un futuro prometedor. Brandon estaba próximo a graduarse y tenía planes de continuar sus estudios en una escuela técnica para convertirse en electricista.

"Esta tragedia inimaginable ha dejado a nuestra familia con el corazón destrozado y sin palabras", escribió la madre.

Vecinos y residentes de la zona también reaccionaron con tristeza ante el incidente. Algunos señalaron que las fuertes corrientes de Rockaway Beach representan un peligro constante para quienes ingresan al mar fuera de la temporada de vigilancia.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso y mantienen activos los operativos de búsqueda en la costa de Queens, mientras familiares, amigos y compañeros de escuela esperan respuestas sobre el paradero del joven estudiante.