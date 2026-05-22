Incendio y explosión en astillero de Staten Island deja al menos 30 heridos

El incendio de grandes proporciones dejó más de una docena de heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio seguido de una explosión en un astillero de Staten Island, en Nueva York, dejó al menos 30 personas heridas, entre ellas tres de gravedad, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

De acuerdo con una agencia AP, el incidente ocurrió la tarde del viernes, alrededor de las 3:30, cuando las autoridades recibieron una llamada alertando que dos trabajadores habían quedado atrapados en un espacio confinado dentro del muelle.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un incendio en el sótano de una gran estructura metálica del astillero, explicó Joanne Mariano, portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Explosión durante las labores de rescate

Mientras las unidades intentaban controlar las llamas, cerca de 50 minutos después se produjo una fuerte explosión.

Según las autoridades, entre los heridos hay varios bomberos y personal de emergencias. Inicialmente se reportaron 16 lesionados, pero horas después la cifra aumentó a 30.

Más de 200 bomberos y paramédicos de 68 unidades participaron en las labores de emergencia y extinción del fuego.

Richard Oviogor, un residente que se encontraba cerca del lugar, relató a la cadena WABC-TV que escuchó dos explosiones y sintió "una gran onda expansiva".

La causa del incendio y de la explosión permanece bajo investigación.

El área donde ocurrió el incidente alberga varios negocios y antiguamente perteneció a la compañía Bethlehem Steel, que construyó embarcaciones para la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.