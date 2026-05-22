Gobierno de Trump propone triplicar multas a inmigrantes para cubrir costos de deportación

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente Donald Trump propuso aumentar significativamente las multas impuestas a ciertos inmigrantes con el objetivo de cubrir los gastos relacionados con los procesos de deportación.

De acuerdo con una propuesta publicada en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las sanciones económicas pasarían de 5,130 dólares a 18,000 dólares por persona, más de tres veces el monto actual.

Estas multas comenzaron a aplicarse el año pasado en cumplimiento de una disposición aprobada por el Congreso de Estados Unidos. La medida busca que algunos inmigrantes asuman parte de los costos generados por su expulsión del país.

Impacto de las nuevas multas

Según informaron funcionarios federales al diario USA Today, entre el 20 de enero y el 18 de marzo de 2025 se impusieron sanciones por un valor total de 36,000 millones de dólares a aproximadamente 65,000 personas.

La propuesta está dirigida principalmente a inmigrantes que cuentan con órdenes de deportación emitidas en ausencia, es decir, casos en los que la persona no estuvo presente durante la audiencia en la que un juez de inmigración ordenó su expulsión del país.

Contexto de la deportación en Estados Unidos

Datos citados por las autoridades indican que cerca de 300,000 inmigrantes fueron deportados bajo esta modalidad durante el año pasado.

La iniciativa aún no es definitiva y permanece abierta a revisión. El público podrá presentar comentarios, observaciones o sugerencias sobre la propuesta hasta el próximo 30 de junio, antes de que el gobierno decida si adopta la nueva regulación de manera permanente.