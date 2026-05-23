Consulado dominicano anuncia operativos móviles semanales en Staten Island

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York anunció la puesta en marcha de operativos móviles semanales en Staten Island, con el propósito de acercar los servicios consulares a los dominicanos residentes en esa localidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse a Manhattan.

La medida fue dada a conocer durante una nueva edición del programa "El Cafecito con el Cónsul", un espacio de diálogo comunitario encabezado por el cónsul general, Jesús Vásquez Martínez, en el que participaron líderes y representantes de la comunidad dominicana del mencionado condado.

Durante el encuentro, los asistentes plantearon la necesidad de contar con una oficina consular permanente en ese condado, debido al crecimiento de la población dominicana y las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para acceder a los servicios consulares.

Ante esa solicitud, las autoridades explicaron que la apertura de una sede permanente depende de una autorización del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por lo que no es posible asumir un compromiso inmediato sobre su instalación.

Sin embargo, Vásquez Martínez informó que realizará las gestiones correspondientes para canalizar formalmente la petición ante las instancias competentes.

Además de escuchar las inquietudes de la comunidad, representantes del consulado ofrecieron informaciones sobre el proceso de renovación del nuevo pasaporte dominicano y la nueva cédula de identidad y electoral, documentos que incorporan mayores estándares de seguridad y tecnología.

Acercamiento con la diáspora

"El Cafecito con el Cónsul" forma parte de una estrategia de acercamiento impulsada por la sede consular para fortalecer los vínculos entre el Estado dominicano y los ciudadanos residentes en el exterior mediante espacios de conversación directa y participación comunitaria.

A través de esta iniciativa, el consulado ha desarrollado encuentros en zonas con alta concentración de dominicanos, entre ellas Alto Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Connecticut.

Según destacó Vásquez Martínez, el programa ha contribuido al desarrollo de iniciativas como la ampliación de los servicios consulares los siete días de la semana, jornadas de orientación para prevenir fraudes inmobiliarios y el programa "Orígenes de la Excelencia", destinado a reconocer a estudiantes dominicanos sobresalientes en el estado de Nueva York.

En la actividad participaron diversos líderes comunitarios de Staten Island, entre ellos Yanilda Santos, Luis Peña, Yuri Vargas, Jazmín Francois Torres, Sheila Lluberes, Yasmile Taveras, César Ramírez y José Tineo.