Gemelo de 6 años fallecido en incendio de El Bronx salva tres vidas con la donación de sus órganos

Oseas Parks-Harris, de 6 años, quien murió días después de resultar gravemente herido en un incendio, junto su hermana gemela Isis, también fallecida en la tragedia.

El pequeño Oseas Parks-Harris, de 6 años, quien murió días después de resultar gravemente herido en un incendio ocurrido en un edificio residencial de El Bronx, logró salvar la vida de tres personas gracias a la donación de sus órganos, informó su familia.

Oseas perdió la vida tras sufrir inhalación de humo durante el incendio que se registró el pasado 11 de mayo en el edificio donde residía junto a sus hermanos. En el siniestro también fallecieron su hermana gemela, Isis, y su hermano menor Liam, de apenas un año de edad.

Según explicó su padre, Kwesi Harris, los médicos lograron preservar los órganos del niño, permitiendo la donación de ambos riñones, el hígado y el páncreas a tres pacientes de entre 8 y 37 años que se encontraban en lista nacional de espera para trasplantes.

"Esas personas pudieron haber muerto, pero él salvó tres vidas. Estoy orgulloso de que haya salvado tres vidas", expresó Harris al recordar a su hijo.

Tras el incendio, Oseas e Isis permanecieron varios días en estado crítico y conectados a respiradores en el Hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell, donde finalmente fallecieron debido a las complicaciones derivadas de la inhalación de humo. Liam murió el mismo día del incendio.

Coordinación de la donación

La donación de órganos fue coordinada por la organización sin fines de lucro LiveOnNY, encargada de conectar donantes con pacientes que necesitan trasplantes.

Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de la entidad, calificó la decisión de la familia como un acto de enorme generosidad en medio de una tragedia devastadora.

"Se trata de una pérdida inimaginable para cualquier padre. Que hayan pensado en otros al aceptar la donación de órganos en un momento de tanto dolor es un poderoso testimonio de su generosidad y garantizará que Oseas continúe viviendo a través de sus regalos", señaló.

El padre de los menores indicó que actualmente organiza los funerales de sus tres hijos y que planea crear una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos funerarios.

De acuerdo con las autoridades, además de las víctimas fatales, una persona sufrió heridas graves y otra lesiones leves durante el incendio ocurrido en Bainbridge Avenue. Tres bomberos también recibieron atención médica por heridas menores.