Aeropuerto LaGuardia reanuda operaciones tras reparar pista afectada por socavón

Un socavón en el Aeropuerto La Guardia. ( FUENTE EXTERNA )

El aeropuerto LaGuardia reanudó las operaciones normales de sus pistas luego de concluir las reparaciones provocadas por un socavón detectado esta semana, una situación que generó retrasos y cancelaciones de vuelos en vísperas del concurrido fin de semana del Día de los Caídos.

Según informaron las autoridades de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ambas pistas afectadas ya se encuentran operativas después de que una inspección de rutina realizada el miércoles permitiera detectar un importante hundimiento del terreno cerca de la pista 4/22.

Inicialmente, los responsables del aeropuerto esperaban reabrir la pista el viernes, pero los trabajos se extendieron tras el hallazgo de problemas adicionales durante las evaluaciones técnicas.

Inspecciones y reparaciones en LaGuardia

En un comunicado, la Autoridad Portuaria explicó que una inspección exhaustiva mediante radar de penetración terrestre identificó otras áreas con deficiencias en el pavimento que fueron reparadas de manera preventiva.

"Tras una minuciosa inspección del pavimento de la pista del aeropuerto de LaGuardia mediante radar de penetración terrestre, se identificaron áreas problemáticas que fueron reparadas de forma proactiva. Esas reparaciones ya han finalizado", indicaron las autoridades.

El cierre temporal de la pista provocó alteraciones en el tráfico aéreo del aeropuerto. Aunque las operaciones fueron restablecidos, las autoridades advirtieron sobre posibles retrasos residuales mientras el sistema recupera su ritmo habitual.

Impacto en los vuelos de LaGuardia

Datos de la plataforma de monitoreo aéreo FlightAware mostraban que la tarde del sábado alrededor de 50 vuelos con origen o destino en LaGuardia registraban retrasos, mientras que otros siete habían sido cancelados.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que la investigación para determinar qué provocó el socavón continúa en curso, mientras se mantienen las inspecciones preventivas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.