Trump dice que EE.UU. no "se precipitará" a cerrar un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no "se precipitará" a cerrar un acuerdo con Irán y que el bloqueo a ese país "seguirá en pleno vigor". ( EFE )

Donald Trump declaró el domingo que Estados Unidos no tiene intenciones de apresurarse a alcanzar un acuerdo con Irán.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Dijo también que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian.

Estados Unidos impone desde el 13 de abril un bloqueo en los puertos iraníes, después de que Teherán paralizara virtualmente el tráfico a través del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

Rechazo de republicanos y demócratas

Los comentarios de Trump se produjeron después de que horas después del rechazo mostrado tanto por republicanos como por demócratas a aspectos del acuerdo en discusión.

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien", escribió Trump en la misma publicación en Truth Social, al tiempo que arremetió contra el acuerdo nuclear de 2015 que el expresidente Barack Obama pactó con Irán y otras potencias occidentales.

Si bien la Casa Blanca no ha revelado detalles del texto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, declaró el sábado en la televisión estatal que ambas partes se acercaban a la firma de "un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas"

Más tarde ese mismo sábado, Trump escribió en Truth Social que el acuerdo estaba "en gran medida negociado", aunque aún "pendiente de formalización".