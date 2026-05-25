Espaillat condena política migratoria de Trump que endurece acceso a la residencia permanente

El congresista dominicano Adriano Espaillat condenó la nueva política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, al considerar que dificultará que miles de inmigrantes elegibles obtengan la residencia permanente legal en Estados Unidos sin tener que abandonar el país.

La medida endurece los requisitos para determinados solicitantes de residencia permanente, lo que podría afectar a personas que actualmente viven y trabajan legalmente en territorio estadounidense mientras completan sus procesos migratorios.

Espaillat, quien preside el Caucus Hispano del Congreso (CHC), calificó la disposición como un nuevo ataque contra las familias inmigrantes y sostuvo que generará mayores obstáculos para quienes ya forman parte de las comunidades y la economía del país.

"Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos. Esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a nuestras comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verse obligadas a salir del país", expresó el congresista.

El legislador advirtió que la política impactará de manera desproporcionada a estudiantes, científicos, empresarios, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y otras personas que cumplen con los procedimientos legales de inmigración.

Reacciones y acciones del Congressional Hispanic Caucus

Asimismo, sostuvo que la medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar deportaciones masivas y aseguró que quienes aspiran a obtener una residencia permanente representan un componente importante de la fuerza laboral y del desarrollo económico de Estados Unidos.

"Las personas que aspiran a obtener la residencia permanente legal son miembros valiosos de nuestras comunidades, nuestra fuerza laboral y nuestra economía. Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, cuidadores, investigadores y dueños de pequeños negocios", afirmó.

De acuerdo con la nota de prensa, Espaillat aseguró que continuará trabajando desde el Congreso para defender los derechos de las familias inmigrantes y garantizar que las personas afectadas tengan acceso a información y orientación sobre los cambios implementados por el gobierno federal.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso indicó que la organización analiza el alcance de la nueva política migratoria para brindar apoyo a quienes puedan verse perjudicados por las nuevas disposiciones.