El dominicano Antonio Reynoso buscará un escaño en el Congreso de EE. UU. en las primarias de NY

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos, se enfrenta a una de las contiendas más importantes de su carrera política al disputar la candidatura demócrata para representar el Distrito Congresual 7 de Nueva York, una demarcación de mayoría demócrata que abarca sectores de Brooklyn y Queens y que históricamente ha contado con una fuerte presencia latina.

La primaria del próximo 23 de junio enfrenta a Reynoso con la asambleísta estatal Claire Valdez y la concejal Julie Won. Sin embargo, la batalla principal se desarrolla entre Reynoso y Valdez, en una competencia que analistas describen como una lucha por el liderazgo del ala progresista del Partido Demócrata en Nueva York.

El ganador de la primaria tiene amplias posibilidades de convertirse en el próximo representante del distrito en Washington debido a la sólida inclinación demócrata de la circunscripción. El escaño quedará vacante tras el retiro de la veterana congresista Nydia Velázquez, quien ha representado la zona durante más de tres décadas.

El respaldo de Mamdani impulsa a Valdez

Uno de los factores que más ha llamado la atención en la contienda es el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a la candidatura de Valdez.

La legisladora fue una de las primeras figuras políticas en apoyar la candidatura de Mamdani cuando este aún era poco conocido, y ahora espera beneficiarse del entusiasmo generado por el movimiento político que lo impulsó hasta la Alcaldía de Nueva York.

Analistas consideran que el respaldo de Mamdani podría ser determinante en un distrito donde obtuvo más del 80 % de los votos durante la elección municipal. La campaña de Valdez también cuenta con una amplia movilización de voluntarios jóvenes vinculados a movimientos progresistas y organizaciones de izquierda.

A diferencia de Valdez, Reynoso basa su campaña en su trayectoria política y sus profundas raíces en la comunidad.

El dirigente de origen dominicano nació y creció en Williamsburg, Brooklyn, donde aún reside. Antes de convertirse en presidente del condado de Brooklyn en 2021, ocupó diversos cargos públicos y construyó una reputación como defensor de temas relacionados con vivienda, desarrollo comunitario y equidad social.

Además del respaldo de Velázquez, Reynoso ha recibido el apoyo de figuras progresistas influyentes como Jumaane Williams y Letitia James, así como de diversas organizaciones comunitarias y grupos progresistas.

No obstante, algunos observadores consideran que su campaña ha mantenido un estilo tradicional basado en actos comunitarios y encuentros vecinales, mientras parte del electorado progresista parece inclinarse hacia estrategias más confrontativas y de movilización política.

Una disputa dentro de la izquierda demócrata

Especialistas señalan que la elección refleja una división generacional y estratégica dentro del movimiento progresista neoyorquino.

Valdez, de 36 años, representa a una nueva generación de dirigentes vinculados a organizaciones de izquierda como los Socialistas Democráticos de América (DSA), mientras que Reynoso, de 43 años, simboliza a un liderazgo progresista más institucional que ha construido alianzas dentro del Partido Demócrata durante más de dos décadas.

Aunque ambos candidatos comparten posiciones similares en temas como vivienda asequible, justicia social y derechos laborales, la contienda se ha convertido en un referéndum sobre el futuro liderazgo del progresismo en Nueva York y sobre la capacidad de influencia política del alcalde Mamdani más allá de la Alcaldía.

Ventaja ajustada en las encuestas

Las encuestas más recientes muestran una carrera cerrada, con una ligera ventaja para Valdez sobre Reynoso, mientras que Won aparece considerablemente rezagada.

La capacidad de recaudación también se ha convertido en un indicador importante. Durante el primer trimestre del año, Valdez logró recaudar alrededor de 750,000 dólares, principalmente de pequeños donantes, mientras Reynoso obtuvo cerca de 630,000 dólares.

A medida que se acerca la primaria, la atención se centra en si el respaldo de Mamdani será suficiente para impulsar a Valdez a la victoria o si Reynoso logrará capitalizar su experiencia, reconocimiento público y conexiones comunitarias para convertirse en el sucesor de Velázquez en el Congreso.