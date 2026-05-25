Cerca de 2,000 niños nacidos cada año en RD son hijos de padres estadounidenses

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo informó que cada año documenta el nacimiento de casi 2,000 niños en la República Dominicana cuyos padres son ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles adquirir la ciudadanía estadounidense desde el momento de su nacimiento.

La cifra fue dada a conocer por la embajada mediante en una nota de prensa sobre el crecimiento de la comunidad estadounidense residente en territorio dominicano.

Según la embajada, procesa anualmente la documentación necesaria para registrar a estos menores nacidos en República Dominicana de padres estadounidenses, un trámite que les permite obtener el reconocimiento oficial de su ciudadanía de Estados Unidos.

El registro de nacimientos forma parte de los servicios que ofrecen a los ciudadanos estadounidenses en el exterior y permite que los hijos de padres estadounidenses nacidos fuera de ese país puedan acceder a los derechos y beneficios que les corresponden como ciudadanos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense.

Crecimiento de la comunidad estadounidense en RD

La entidad diplomática destacó además que actualmente más de 250,000 ciudadanos estadounidenses residen en República Dominicana, mientras que más de cinco millones de turistas procedentes de Estados Unidos visitaron el país durante el último año.

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo señaló que continúa fortaleciendo sus servicios consulares para responder a la creciente demanda de trámites relacionados con ciudadanía, pasaportes y documentación de ciudadanos estadounidenses que viven o permanecen temporalmente en República Dominicana.