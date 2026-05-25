RD es el segundo país del mundo donde más se procesan visas de paseo a EE. UU.

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo informó este lunes que procesó más de 54,000 solicitudes de visas de inmigrante, una cifra que coloca a la República Dominicana como el segundo país con mayor volumen de emisión de este tipo de visados a nivel mundial, solo por detrás de México.

De acuerdo con una nota de prensa emitida por la embajada, el volumen de visas de inmigrante emitidas en el país duplica el de cualquier otra nación de la región y refleja la estrecha relación bilateral, así como los fuertes vínculos familiares existentes entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

La embajada también destacó un aumento en los viajes temporales por turismo, trabajo y estudios.

Entre los programas más relevantes figura el Summer Work Travel, iniciativa de intercambio cultural que ubica al país entre los tres con mayor participación a nivel mundial y permite que alrededor de 4,000 estudiantes universitarios dominicanos viajen cada año a Estados Unidos para trabajar de manera legal durante el verano.

Asimismo, la sede diplomática señaló que a este flujo migratorio se suman los visados laborales, los estudiantes que optan por cursar estudios en universidades estadounidenses y la emisión de más de 2,000 visas anuales relacionadas con las organizaciones de las Grandes Ligas de Béisbol.

Impacto del turismo en la relación bilateral

Según la información oficial, el intercambio entre ambas naciones también está impulsado por el turismo. Durante el último año, más de cinco millones de ciudadanos estadounidenses visitaron la República Dominicana, mientras que una comunidad estimada en más de 250,000 estadounidenses reside actualmente en territorio dominicano.

La sección consular de la embajada indicó además que cada año documenta el nacimiento de cerca de 2,000 niños hijos de padres estadounidenses, quienes adquieren la ciudadanía estadounidense al momento de nacer.

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo reiteró que la protección y asistencia a los ciudadanos estadounidenses constituye su principal prioridad y aseguró que continuará trabajando junto a las autoridades dominicanas para facilitar los viajes y los intercambios legítimos entre ambos países, considerados elementos fundamentales de la relación bilateral.