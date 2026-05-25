Demócratas se dividen por uso de acciones mientras atacan corrupción ligada a Trump

Fachada del Senado de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Demócrata enfrenta crecientes tensiones internas por las inversiones y transacciones bursátiles de congresistas y candidatos, mientras intenta reforzar su discurso anticorrupción contra el presidente Donald Trump y su entorno político.

De acuerdo con la agencia AP, las disputas han marcado varias primarias demócratas en estados como Texas, Utah, California y Nueva York, donde candidatos se acusan mutuamente de beneficiarse económicamente desde cargos públicos o de mantener vínculos con grandes corporaciones.

En Texas, el excongresista Colin Allred criticó a la representante Julie Johnson por operaciones bursátiles relacionadas con la empresa tecnológica Palantir Technologies, vinculada a contratos federales y a la administración Trump.

Johnson respondió que las inversiones eran manejadas por un asesor financiero y aseguró que obtuvo apenas 90 dólares de ganancias con esas acciones.

La controversia ocurre mientras organizaciones y votantes presionan para prohibir que miembros del Congreso compren y vendan acciones individuales.

Según analistas, los demócratas buscan recuperar terreno en el tema de la corrupción política, luego de que Trump utilizara ese discurso durante su campaña presidencial.

Acciones y propuestas para limitar las transacciones bursátiles de congresistas

"Muchos votantes fuera del círculo político de Washington consideran corruptos a ambos partidos", afirmó el consultor político Daniel Lobo-Lewis.

El Proyecto de Integridad Política, fundado por Lobo-Lewis y Nico Agosta, impulsa un compromiso para que legisladores y candidatos renuncien a negociar acciones y a aceptar donaciones corporativas mientras ocupen cargos públicos.

Hasta el momento, cerca de 90 aspirantes y siete legisladores han firmado el acuerdo.

Las acusaciones también han alcanzado a congresistas como Brad Sherman, quien enfrenta críticas por mantener acciones mientras legisla, aunque aseguró que solo conserva títulos heredados de su familia.

En Nueva York, el excontralor Brad Lander acusó al congresista Dan Goldman de intentar "comprar" su reelección utilizando parte de la fortuna heredada de la familia Levi Strauss.

Mientras tanto, progresistas y sectores reformistas insisten en que la desconfianza hacia Washington seguirá creciendo si el Congreso no aprueba una ley que limite las transacciones bursátiles de sus miembros.