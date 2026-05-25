Se disparan los casos de falsos agentes de ICE que roban y extorsionan a inmigrantes en EE. UU.

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

Los casos de delincuentes que se hacen pasar por agentes federales de inmigración para robar, extorsionar y agredir a inmigrantes registraron un preocupante aumento durante 2025, según una investigación de Noticias Telemundo basada en expedientes judiciales, reportes policiales y publicaciones de prensa.

La investigación identificó al menos 31 incidentes documentados durante el último año, una cifra muy superior al promedio anual de 5.3 casos registrados entre 2014 y 2024. En total, durante los últimos 11 años se contabilizaron 84 hechos relacionados con la suplantación de agentes migratorios.

De acuerdo con el informe, el 84 % de los casos ocurridos en 2025 involucró a personas que fingían ser agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que otros delincuentes se hicieron pasar por miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos o del Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades y expertos consultados por el medio señalan que los criminales aprovechan el temor generado por las políticas migratorias y la alta exposición mediática de las agencias federales para engañar a personas vulnerables, especialmente inmigrantes.

Los testimonios recopilados revelan que muchos de los sospechosos utilizan tácticas similares a las de operativos reales. En uno de los casos reportados en Greensboro, Carolina del Norte, varios hombres armados irrumpieron en una vivienda gritando "¡ICE! ¡ICE!" para intimidar a los ocupantes.

Una de las víctimas, un inmigrante de origen mexicano, relató que inicialmente creyó que se trataba de un operativo migratorio legítimo.

"Levanté las manos y él me preguntó dónde estaba el dinero. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un robo. No era ICE ni era la policía", declaró.

Según la investigación, la violencia asociada a estos delitos también ha aumentado. Mientras entre 2014 y 2024 el 23 % de los incidentes incluía actos violentos, durante 2025 la proporción ascendió al 38 %.

Entre los delitos denunciados figuran robos a mano armada, amenazas, agresiones físicas, violencia sexual y golpes con armas de fuego. Algunas víctimas manifestaron dificultades para diferenciar entre agentes reales y falsos debido a que muchos operativos recientes involucran oficiales con el rostro cubierto.

El FBI emite advertencia

La creciente modalidad delictiva ha llamado la atención del Buró Federal de Investigaciones, que emitió una alerta interna en octubre de 2025.

Según el documento, obtenido por Noticias Telemundo, los delincuentes están aprovechando la mayor visibilidad pública de las operaciones migratorias para cometer delitos contra comunidades vulnerables.

El boletín advierte que los criminales utilizan la identidad de agentes federales para ingresar a viviendas, intimidar a inmigrantes y obtener dinero o pertenencias mediante engaños.

Entre los casos investigados también figura un intento de irrupción en una vivienda en Pittsburgh y una agresión ocurrida en un restaurante de San Diego, donde un individuo amenazó al gerente asegurando que lo arrestaría debido a su estatus migratorio.

Las autoridades recomiendan a la población verificar siempre la identificación de cualquier persona que afirme ser agente federal y reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso a la policía local o a las agencias correspondientes.