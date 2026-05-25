Festival de cine dominicano en Nueva York 2026 se celebrará en agosto

Festival de cine dominicano en Nueva York 2026 anuncia su 15ª edición. ( FUENTE EXTERNA )

El festival de cine dominicano en Nueva York celebrará su decimoquinta edición del 5 al 11 de agosto de 2026 y anunció la apertura oficial de la convocatoria para cineastas dominicanos y miembros de la diáspora interesados en presentar sus producciones cinematográficas.

De acuerdo con una nota de prensa, el evento se desarrollará bajo el lema "Donde las historias crean emociones" y reafirma su posición como una de las principales plataformas de promoción y exhibición del cine dominicano en Estados Unidos.

La convocatoria estará abierta para largometrajes, documentales y cortometrajes realizados por cineastas dominicanos tanto dentro como fuera del país.

Las producciones podrán ser inscritas hasta el próximo 18 de junio a través de la plataforma FilmFreeWay.

Los organizadores informaron que todas las obras seleccionadas deberán contar con subtítulos en inglés para formar parte de la programación oficial.

Nuevas categorías y enfoque en coproducciones

Como una de las principales novedades de esta edición, el festival incorporará la competencia oficial de Cortometrajes Universitarios, una categoría dirigida a estudiantes de cine y televisión de República Dominicana y de la diáspora dominicana. La iniciativa busca impulsar nuevas voces del sector audiovisual y ofrecer un espacio de exhibición a jóvenes realizadores emergentes.

La edición de 2026 también pondrá especial atención al crecimiento de las coproducciones entre República Dominicana y Puerto Rico, destacando el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas narrativas cinematográficas en la región del Caribe.

"Con más de una década celebrando el festival, me siento comprometido a que continúe teniendo una personalidad propia y a seguir programando películas cuyas historias conecten con el público", expresó Armando Guareño, director del evento.

Evaluación y selección de producciones

Según los organizadores, las producciones inscritas serán evaluadas por el comité de programación del festival y los resultados de la selección oficial serán anunciados a principios de julio a través de sus plataformas digitales.

Fundado con el propósito de promover el talento cinematográfico dominicano y latinoamericano, el festival de cine dominicano en Nueva York se ha consolidado como una importante vitrina cultural para realizadores emergentes y consagrados, fortaleciendo además los vínculos entre la República Dominicana, su diáspora y la industria cinematográfica internacional.

La organización recordó que, en reconocimiento a su aporte cultural, la ciudad de Nueva York declaró el 9 de noviembre como el día del festival de cine dominicano en Nueva York.