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Festival de Cine Dominicano
Festival de Cine Dominicano

Festival de cine dominicano en Nueva York 2026 se celebrará en agosto

El evento también enfatiza las coproducciones entre República Dominicana y Puerto Rico, promoviendo el intercambio cultural en el Caribe

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    Festival de cine dominicano en Nueva York 2026 se celebrará en agosto
    Festival de cine dominicano en Nueva York 2026 anuncia su 15ª edición. (FUENTE EXTERNA)

    El festival de cine dominicano en Nueva York celebrará su decimoquinta edición del 5 al 11 de agosto de 2026 y anunció la apertura oficial de la convocatoria para cineastas dominicanos y miembros de la diáspora interesados en presentar sus producciones cinematográficas.

    De acuerdo con una nota de prensa, el evento se desarrollará bajo el lema "Donde las historias crean emociones" y reafirma su posición como una de las principales plataformas de promoción y exhibición del cine dominicano en Estados Unidos.

    La convocatoria estará abierta para largometrajes, documentales y cortometrajes realizados por cineastas dominicanos tanto dentro como fuera del país.

    Las producciones podrán ser inscritas hasta el próximo 18 de junio a través de la plataforma FilmFreeWay.

    Los organizadores informaron que todas las obras seleccionadas deberán contar con subtítulos en inglés para formar parte de la programación oficial.

    Nuevas categorías y enfoque en coproducciones

    Como una de las principales novedades de esta edición, el festival incorporará la competencia oficial de Cortometrajes Universitarios, una categoría dirigida a estudiantes de cine y televisión de República Dominicana y de la diáspora dominicana. La iniciativa busca impulsar nuevas voces del sector audiovisual y ofrecer un espacio de exhibición a jóvenes realizadores emergentes.

    • La edición de 2026 también pondrá especial atención al crecimiento de las coproducciones entre República Dominicana y Puerto Rico, destacando el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas narrativas cinematográficas en la región del Caribe.

    "Con más de una década celebrando el festival, me siento comprometido a que continúe teniendo una personalidad propia y a seguir programando películas cuyas historias conecten con el público", expresó Armando Guareño, director del evento.

    RELACIONADAS

    Evaluación y selección de producciones

    Según los organizadores, las producciones inscritas serán evaluadas por el comité de programación del festival y los resultados de la selección oficial serán anunciados a principios de julio a través de sus plataformas digitales.

    Fundado con el propósito de promover el talento cinematográfico dominicano y latinoamericano, el festival de cine dominicano en Nueva York se ha consolidado como una importante vitrina cultural para realizadores emergentes y consagrados, fortaleciendo además los vínculos entre la República Dominicana, su diáspora y la industria cinematográfica internacional.

    La organización recordó que, en reconocimiento a su aporte cultural, la ciudad de Nueva York declaró el 9 de noviembre como el día del festival de cine dominicano en Nueva York.

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