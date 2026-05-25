Identifican restos de dominicano desaparecido desde 2008 en frontera de EE. UU. y México

El cónsul Jesús Vásquez Martínez junto a los familiares de Andrés Miguel Paulino de Jesús, un dominicano que se encontraba desaparecido desde el 2008 en la frontera de México y EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York informó que este lunes recibió a los familiares de Andrés Miguel Paulino de Jesús, un dominicano desaparecido desde marzo de 2008 mientras intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo a una nota de prensa, Paulino de Jesús, oriundo de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, salió del país rumbo a Ciudad de México y luego al estado de Tamaulipas, desde donde pretendía ingresar a territorio estadounidense por la zona de McAllen, Texas, con destino final a Houston.

Según sus familiares, mantuvieron comunicación con él hasta marzo de ese año, cuando se perdió todo contacto.

Hallazgo de osamenta y pertenencias

El hallazgo fue posible gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que notificó a las autoridades dominicanas tras encontrar una osamenta junto a pertenencias personales deterioradas, entre ellas un pasaporte dominicano a nombre del desaparecido.

A partir de ese hallazgo, las autoridades dominicanas iniciaron un proceso de coordinación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Protección a Nacionales, la Policía Nacional, autoridades forenses estadounidenses y consulados dominicanos en Estados Unidos y México.

Como parte del proceso de identificación, familiares directos participaron en pruebas de ADN coordinadas por el EAAF en Nueva York. Las pruebas fueron validadas por el vicecónsul Tamiris García Marcano, en representación del consulado dominicano.

Reunión y próximos pasos

Las autoridades informaron que este lunes, coincidiendo con la conmemoración del Memorial Day en Estados Unidos, se realizará una reunión virtual con representantes del Mirex, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Embajada Dominicana en Washington y los consulados involucrados en el caso para explicar los procedimientos realizados y los próximos pasos.

Posteriormente, el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó a la familia el informe técnico del caso y una copia será remitida a las autoridades dominicanas correspondientes.

El cónsul general Jesús Vásquez Martínez expresó que "el deber del Estado dominicano es acompañar a nuestras familias aun en los momentos más difíciles, ofreciendo asistencia, orientación y seguimiento en casos tan sensibles como este".

Asimismo, indicó que el caso forma parte de los esfuerzos institucionales para dar respuesta a dominicanos desaparecidos durante procesos migratorios irregulares hacia Estados Unidos.