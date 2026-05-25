Madre e hijo dominicanos mueren en incendio de apartamento en Brooklyn; vecinos escucharon discusión

Bomberos interviniendo el incendio en el edificio de Inwood en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 86 años y su hijo de 65, ambos dominicanos, murieron a causa de un incendio que consumió el apartamento donde residían en Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. Los dos integrantes de esta pequeña familia fallecieron la madrugada del pasado sábado 24 de mayo.

De acuerdo con el New York Post, las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras vecinos aseguran haber escuchado una fuerte discusión poco antes de que comenzaran las llamas.

Aunque inicialmente sus identidades no fueron divulgadas oficialmente mientras se notificaba a sus familiares, vecinos del sector los identificaron como María y José Castro, madre e hijo que habían vivido en la comunidad durante más de cuatro décadas.

El fuego se originó en un edificio ubicado en Nostrand Avenue, cerca de Cortelyou Road. Además de las dos víctimas mortales, otras dos mujeres, de 82 y 40 años, resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al Hospital Universitario Downstate. Según el Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), ambas sobrevivirán a sus lesiones.

Uno de los testimonios que ahora forma parte del contexto de la investigación es el de Edwin Savaille, residente del edificio contiguo, quien afirmó haber sido despertado por una discusión alrededor de las 5:45 de la mañana.

"Era en español, así que no pude entender lo que decían, pero las voces eran muy fuertes. Definitivamente estaban discutiendo", relató al New York Post.

Savaille explicó que volvió a acostarse, pero aproximadamente media hora después fue despertado nuevamente por los gritos de personas que alertaban sobre el incendio.

"Escuché a alguien gritar que había un incendio. Miré por la ventana y vi enormes llamas. Inmediatamente saqué a mi familia, a mis mascotas y a todos los que estaban en casa", contó.

El incendio fue controlado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) a las 7:38 de la mañana. Más tarde, las autoridades confirmaron la muerte de los dos residentes del apartamento afectado.

Impacto en la comunidad tras la tragedia en Flatbush

Residentes del área explicaron que María llevaba cerca de 20 años postrada en cama debido a problemas de salud y que José se había dedicado a cuidarla durante todo ese tiempo. Según los vecinos, ella trabajó como costurera y él fue entrenador de un equipo infantil de béisbol conocido como los Bonnies.

Jonathan Ortiz, empleado de una tienda cercana, recordó que José visitaba diariamente el establecimiento para comprar alimentos para ambos.

"Venía todos los días a buscar comida para él y para su madre. Compraba sopas y alimentos que ella pudiera comer. Él la cuidaba constantemente", afirmó.

Ortiz aseguró que la noticia ha causado gran conmoción en la comunidad.

"Todo el vecindario los quería. La gente está devastada y muy triste por lo ocurrido", expresó.

Las autoridades no han determinado aún qué provocó el incendio y el caso permanece bajo investigación del FDNY. Los investigadores también analizan las circunstancias previas al siniestro, incluida la discusión reportada por algunos vecinos antes de que comenzara el fuego.