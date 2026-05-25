Arrestan a 100 personas por presunta red de peleas de gallos en Connecticut

El espacio donde se celebraban las peleas ilegales de gallos en Connecticut. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 100 personas fueron arrestadas tras el hallazgo de una presunta operación ilegal de peleas de gallos y apuestas clandestinas en la localidad de Tolland, informó la Policía Estatal de Connecticut.

Las detenciones se produjeron luego de que las autoridades ejecutaran una orden de registro en una propiedad ubicada en el 55 de Mountain Spring Road, Farmington donde presuntamente se realizaban eventos de apuestas y combates de aves. Durante el operativo, los investigadores incautaron cerca de 90,000 dólares en efectivo.

Según la policía, entre los arrestados se encuentran los propietarios de la vivienda, Elvin Miranda, de 59 años, y Lisa Miranda, de 66, quienes enfrentan cargos por crueldad animal, juego ilegal, operación de un local de apuestas y poner en peligro la integridad de un menor.

Las autoridades informaron que ambos pagaron una fianza de 250,000 dólares y deberán comparecer ante el Tribunal Superior de Rockville, Maryland el próximo 18 de junio. Las otras 98 personas arrestadas tienen programadas audiencias judiciales entre mayo y junio.

Detalles del operativo

Durante la intervención, personal del Departamento de Agricultura de Connecticut localizó 273 aves en la propiedad. De acuerdo con la Policía Estatal, todos los animales fueron sacrificados debido a su deteriorado estado de salud.

El operativo, ejecutado el sábado por la tarde, sorprendió a residentes del vecindario, quienes describieron la zona como una comunidad tranquila. Algunos vecinos afirmaron que nunca imaginaron que una actividad de esta magnitud se estuviera desarrollando tan cerca de sus hogares.

Las peleas de gallos están prohibidas en Connecticut desde hace más de un siglo. Organizaciones defensoras de los animales calificaron el caso como una operación de gran escala y pidieron que se presenten cargos adicionales contra los responsables.

Las autoridades continúan investigando el caso y se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre el alcance de la presunta red de peleas de gallos y apuestas ilegales.